Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Τανζανία: 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Περίπου 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στην Τανζανία, δήλωσε σήμερα το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην χώρα της ανατολικής Αφρικής, που συνεχίζει να βρίσκεται σε ατμόσφαιρα ζόφου, με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο να έχει διακοπεί από τις αρχές.

Η χώρα των 68 εκατ. κατοίκων βυθίστηκε στη βία την Τετάρτη, ημέρα προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που έγιναν χωρίς αντιπολίτευση, καθώς οι δύο βασικοί αντίπαλοι της προέδρου Σαμία Σουλούχου Χάσαν έχουν φυλακιστεί ή αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε την Τετάρτη πυροβολισμούς στο οικονομικό κέντρο και μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νταρ ες Σαλάμ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν, πυρπολώντας ένα αστυνομικό τμήμα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

«Τη στιγμή που μιλάμε, ο αριθμός των νεκρών στο Νταρ (ες Σαλάμ) είναι περίπου 350 και υπάρχουν ήδη πάνω από 200 στη Μουάνζα…(βορράς). Εάν προσθέσουμε τους αριθμούς από άλλα σημεία στη χώρα, φθάνουμε σε σύνολο περίπου τους 700 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema Τζον Κιτόκα.

Αντίστοιχο απολογισμό έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, δήλωσε ότι είχε λάβει αναφορές για τουλάχιστον 100 νεκρούς στην Τανζανία τις δύο τελευταίες ημέρες. «Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι στα νοσοκομεία. Προσπαθούν να ελέγξουν τις μαρτυρίες» και να εμποδίσουν να γίνουν γνωστά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων για να μην έλθει σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, δήλωσε ο ίδιος. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη, με το έργο της συγκέντρωσης αυτών των στοιχείων να παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο, πρόσθεσε.

Αρκετά νοσοκομεία και κέντρα υγείας αρνήθηκαν να μιλήσουν στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς φοβούνται τις αρχές, οι οποίες από την πλευρά τους δεν έχουν γνωστοποιήσει κανέναν απολογισμό.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας στην Τανζανία να μην καταφεύγουν σε «αχρείαστη ή δυσανάλογη» βία κατά των διαδηλωτών.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στο Νταρ ες Σαλάμ, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της πόλης, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζον Κιτόκα και πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο στόχος της οργής τους είναι η πρόεδρος Σαμία Σουλούχου Χάσαν, που ανέλαβε την προεδρία της Τανζανίας μετά τον θάνατο του προκατόχου της Τζον Μαγκουφούλι το 2021 και η οποία αυτή τη φορά ελπίζει να εκλεγεί. Αν και αρχικά χαλάρωσε κάποιους από τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Μαγκουφούλι, η Χάσαν στη συνέχεια κατηγορήθηκε για σκληρή καταπίεση των επικριτών της.

