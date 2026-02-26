menu
16.4 C
Chania
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» – Προβολή στην Αθήνα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ανακοινώνει την διοργάνωση της επίσημης προβολής στην Αθήνα του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 19:00.

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τάναϊς» ρίχνει φως στην κοινή, τραγική μοίρα που συνέδεσε, Έλληνες, Εβραίους, Ιταλούς, Άγγλους και Γερμανούς και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το τίμημα του πολέμου είναι φρικτό και απεχθές ανεξαρτήτου πλευράς. Μας υπενθυμίζει επίσης, τη δύναμη της ειρηνικής συνύπαρξης, που επί αιώνες χαρακτηρίζει την κοινωνία της Κρήτης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών επιθυμεί να αναδείξει την ανάγκη για ενότητα, αλληλοσεβασμό και ειρήνη, αξίες που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουν να αποτελούν κοινό τόπο όλων μας. Η ιστορική μνήμη μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και κοινή δέσμευση για ένα μέλλον με ειρήνη χωρίς διακρίσεις, φανατισμό και βία.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:
19:00 – 19:15 Χαιρετισμοί
19:15 – 20:30 Προβολή του ντοκιμαντέρ
20:30 – 21:00 Συζήτηση με το κοινό

Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει σύντομη δεξίωση στο φουαγιέ της Ταινιοθήκης, κατά την οποία θα προσφερθούν εκλεκτοί οίνοι και κρητικά εδέσματα (wine & cheese).

Η προβολή πραγματοποιείται με συμβολικό αντίτιμο εισόδου 14 € , το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων της περιοδείας της ταινίας στο εξωτερικό, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια από τον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι εξαντλήσεως τους: https://www.ticketservices.gr/event/wwc-tanais-screening/

Trailer: https://youtu.be/Ec5tmPefYl0

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Βίκης Αρβελάκη, σε συμπαραγωγή με την COSMOTE TV φέρει τον τίτλο Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου. Με αγγλικούς υπότιτλους, το ντοκιμαντέρ αναβιώνει τις παράλληλες ιστορίες Εβραίων, Ορθόδοξων και Καθολικών αιχμαλώτων πολέμου από την Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις 9 Ιουνίου 1944, μετά τον τορπιλισμό του επιταγμένου από τους Γερμανούς ατμόπλοιου «Τάναϊς» από το βρετανικό υποβρύχιο HMS Vivid (P77).

Μέσα από αφηγήσεις μαρτύρων, σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικά ντοκουμέντα, η ταινία φωτίζει την κοινή, τραγική μοίρα αυτών των ανθρώπων και αποτυπώνει την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της Κρήτης εκείνης της εποχής, ανάμεσά τους η Εβραϊκή κοινότητα, Κρήτες αντιστασιακοί και Ιταλοί αιχμάλωτοι στρατιώτες. Η ταινία συνοδεύεται από το πρωτότυπο τραγούδι Μάρκος, σε σύνθεση του Θανάση Παπακωνσταντίνου, εμπνευσμένο από το ημερολόγιο του νεαρού μαθητή Μάρκου Ισχακή, ενός από τα περίπου 100 παιδιά που περιλαμβάνονταν στα θύματα του «Τάναϊς».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum