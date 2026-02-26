«Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» – Προβολή στην Αθήνα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ανακοινώνει την διοργάνωση της επίσημης προβολής στην Αθήνα του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 19:00.

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τάναϊς» ρίχνει φως στην κοινή, τραγική μοίρα που συνέδεσε, Έλληνες, Εβραίους, Ιταλούς, Άγγλους και Γερμανούς και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το τίμημα του πολέμου είναι φρικτό και απεχθές ανεξαρτήτου πλευράς. Μας υπενθυμίζει επίσης, τη δύναμη της ειρηνικής συνύπαρξης, που επί αιώνες χαρακτηρίζει την κοινωνία της Κρήτης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών επιθυμεί να αναδείξει την ανάγκη για ενότητα, αλληλοσεβασμό και ειρήνη, αξίες που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουν να αποτελούν κοινό τόπο όλων μας. Η ιστορική μνήμη μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και κοινή δέσμευση για ένα μέλλον με ειρήνη χωρίς διακρίσεις, φανατισμό και βία.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

19:00 – 19:15 Χαιρετισμοί

19:15 – 20:30 Προβολή του ντοκιμαντέρ

20:30 – 21:00 Συζήτηση με το κοινό

Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει σύντομη δεξίωση στο φουαγιέ της Ταινιοθήκης, κατά την οποία θα προσφερθούν εκλεκτοί οίνοι και κρητικά εδέσματα (wine & cheese).

Η προβολή πραγματοποιείται με συμβολικό αντίτιμο εισόδου 14 € , το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων της περιοδείας της ταινίας στο εξωτερικό, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια από τον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι εξαντλήσεως τους: https://www.ticketservices.gr/event/wwc-tanais-screening/

Trailer: https://youtu.be/Ec5tmPefYl0

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Βίκης Αρβελάκη, σε συμπαραγωγή με την COSMOTE TV φέρει τον τίτλο Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου. Με αγγλικούς υπότιτλους, το ντοκιμαντέρ αναβιώνει τις παράλληλες ιστορίες Εβραίων, Ορθόδοξων και Καθολικών αιχμαλώτων πολέμου από την Κρήτη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις 9 Ιουνίου 1944, μετά τον τορπιλισμό του επιταγμένου από τους Γερμανούς ατμόπλοιου «Τάναϊς» από το βρετανικό υποβρύχιο HMS Vivid (P77).

Μέσα από αφηγήσεις μαρτύρων, σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικά ντοκουμέντα, η ταινία φωτίζει την κοινή, τραγική μοίρα αυτών των ανθρώπων και αποτυπώνει την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της Κρήτης εκείνης της εποχής, ανάμεσά τους η Εβραϊκή κοινότητα, Κρήτες αντιστασιακοί και Ιταλοί αιχμάλωτοι στρατιώτες. Η ταινία συνοδεύεται από το πρωτότυπο τραγούδι Μάρκος, σε σύνθεση του Θανάση Παπακωνσταντίνου, εμπνευσμένο από το ημερολόγιο του νεαρού μαθητή Μάρκου Ισχακή, ενός από τα περίπου 100 παιδιά που περιλαμβάνονταν στα θύματα του «Τάναϊς».