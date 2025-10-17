Ταλαιπωρία πολίτη στα Χανιά – “Σκόνταψε” στο σχέδιο πόλης

■ Ενώ αξιοποίησε νόµιµα την περιουσία του

Αξιοποίησε την περιουσία του µε οικοδοµική άδεια του 1998, ανεγείροντας διώροφη οικοδοµή 1.500 τετραγωνικών, στη λεωφόρο Καζαντζάκη κοντά στον κόµβο του Κλαδισού, µε σκοπό να δηµιουργήσει ξενοδοχείο.

Ωστόσο, στο σχέδιο πόλης το οποίο επικυρώθηκε το 1991 το ακίνητο θεωρείται ρυµοτοµηµένο!

Αντιµέτωπος µε αυτό το παράδοξο βρέθηκε ο κ. Στέλιος Οικονοµάκης ο οποίος µέχρι σήµερα ταλαιπωρείται καθώς µολονότι το πρόβληµα αποκαταστάθηκε µε τροποποίηση του σχεδίου πόλης το 1998, επανεµφανίστηκε µε την πράξη εφαρµογής όπου πάλι εµφανίζεται ρυµοτοµηµένο.

Ο κ. Στέλιος Οικονοµάκης ο οποίος απευθύνθηκε στα «Χανιώτικα νέα», έχει φτάσει σε απόγνωση καθώς, όπως µας λέει, µέχρι σήµερα δεν έχει βρει ανταπόκριση από τους υπεύθυνους του ∆ήµου Χανίων.

Ο ίδιος µας γνωστοποίησε απάντηση της Πολεοδοµίας σε αίτησή του, στην οποία αναφέρεται ότι µε την υπ’ αρ. 6339/2-10-98 Απόφαση Νοµάρχη Χανίων (ΦΕΚ 8824) εγκρίθηκε τροποποίηση του πεζόδροµου «ώστε να µην ρυµοτοµείται τµήµα της ιδιοκτησίας σας στο οποίο υπήρχε Ξενοδοχείο». Ακολούθησε η 1/2002 πράξη εφαρµογής του σχεδίου, η οποία «µε την κύρωση της γίνεται οριστική και αµετάκλητη µε την επιφύλαξη του αρ. 11 του 3212/2003 και δεν µεταβάλει σε καµία περίπτωση το εγκριθέν σχέδιο µόνον εάν, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της, εγκριθεί κάποια τροποποίηση σχεδίου πόλεως. Από τα αρχείο της υπηρεσίας µας δεν προκύπτει να υπήρξε τροποποίηση στα ΟΤ 1010 και 1011 πλην της προαναφερόµενης. Συνεπώς η Πράξη εφαρµογής ακολούθησε και εφάρµοσε τα προβλεπόµενα το εγκριθέν σχέδιο».

Ωστόσο, ο ίδιος µε αναφορά του προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας αναφέρει ότι ενώ η «Πολεοδοµία οµολογεί ότι µε λάθος υπόβραθρο ρυµοτοµήθηκε η περιουσία µου», αρνείται να άρει το λάθος και τον παραπέµπει στα διοικητικά δικαστήρα εφόσον θεωρεί ότι έχει ζηµιωθεί.

Επίσης υποστηρίζει ότι το τροποποιηθέν σχέδιο πόλης ουδέποτε έως σήµερα κυρώθηκε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, όπως το αρχικό σχέδιο πόλης, ενώ, όπως µας λέει, σε συνάντησή του µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο, έλαβε την απάντηση ότι η Πράξη Εφαρµογής είναι αµετάκλητη.

Επιπλέον, τεχνική έκθεση του 2023 του µηχανικού Γιάννη Βόρδου, την οποία µας γνωστοποίησε, αναφέρει ότι «η περιγραφόµενη οικοδοµή κατασκευάστηκε µε βάση την µε αριθµό 268/1988 οικοδοµική άδεια» και σηµειώνει ότι µε το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως στο οποίο έχει κυρωθεί η 1/2002 πράξη εφαρµογής, φαίνεται να ρυµοτοµείται τµήµα του κτηρίου, ωστόσο έγινε τροποποίηση του σχεδίου µε την µε αριθµό 6339/4621/02-10-1998 Απόφαση Νοµάρχη Χανίων (ΦΕΚ 882 ∆΄/05-11-1998) «µε την οποία η ρυµοτοµική γραµµή συνέπιπτε µε την εξωτερική πλευρά του κτηρίου και συντάχθηκε από τον αρµόδιο µελετητή της πράξης εφαρµογής, η οποία θεωρείται αυτονόητα ότι ισχύει, καθιστώντας αυθαίρετη και παράνοµη την υφιστάµενη σήµερα ρυµοτοµική γραµµή στο νότιο τµήµα του Ο.Τ. 1010, δεδοµένου ότι από σχετικό έλεγχο που έγινε δεν βρέθηκε άλλη µεταγενέστερη τροποποίηση που να αφορά στη συγκεκριµένη ιδιοκτησία».