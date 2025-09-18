Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τολμηρά ταξίδια, έρωτες, διαφθορά και μια μαύρη φάλαινα

Με αναπτερωμένο ηθικό από τη μέχρι στιγμής φθινοπωρινή κίνηση, συνεχίζεται ο γλυκός ελληνικός κινηματογραφικός Σεπτέμβρης, με επτά νέες ταινίες. Απ’ αυτές ξεχωρίζουν το ρομαντικό δράμα φαντασίας «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» με Κόλιν Φάρελ και Μαργκό Ρόμπι, η ρομαντική κομεντί «Έρωτας στη Βαρκελώνη», τα θρίλερ «Ο Μεσολαβητής» και «Μαύρη Φάλαινα», ενώ προβάλλεται σε επανέκδοση και το αθάνατο αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ «Η Λεωφόρος της Δύσης», με Γκλόρια Σουάνσον και Γουίλιαμ Χόλντεν.

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

(“A Big Bold Beautiful Journey”) Ρομαντικό δράμα φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Κογκονάντα, με τους Κόλιν Φάρελ, Μάργκο Ρόμπι, Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ κα.

Από τις ταινίες που έχουν δημιουργήσει προσδοκίες, η τελευταία δημιουργία του Νοτιοκορεάτη Κογκονάντα, η πρώτη που υποστηρίζεται από ένα μεγάλο στούντιο και έχει για πρωταγωνιστικό ζευγάρι δυο Αμερικάνους σταρ, τους βραβευμένους με Όσκαρ Κόλιν Φάρελ και Μάργκο Ρόμπι.

Ο πολλά υποσχόμενος Κογκονάντα («Columbus», «Μετά τον Γιάνγκ») μας υπόσχεται, όπως και ο τίτλος της ρομαντικής του δραμεντί φαντασίας, ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, θέτοντας στον πυρήνα της ταινίας του ένα ερώτημα που πολλές φορές απασχολεί τους ανθρώπους. Τι θα γινόταν, άραγε, αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε τις στιγμές που μας διαμόρφωσαν;

Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι -μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Ο Ντέιβιντ ζει σχεδόν σε ένα βαθμό απάθειας και στη θολούρα της μέσης ηλικίας, ενώ το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για την Σάρα. Κοινό χαρακτηριστικό τους η πεποίθησή τους να βγουν από αυτό το αδιέξοδο, σπάζοντας τους κύκλους μιας συμβατικής στασιμότητας.

Το φιλμ, με αφηγηματική δεξιοτεχνία, περιγράφει μέσα από αυτό το όμορφο ταξίδι, που πλημμυρίζει από μαγικές εικόνες τοπίων, την κοσμική, πνευματική Οδύσσεια και το πέρασμα από πόρτες – εισόδους στο παρελθόν του ζευγαριού.

Ο Κογκονάντα, που είναι το ψευδώνυμο με το οποίο έγινε γνωστός, ακόμη πριν περάσει στη σκηνοθεσία, διατηρεί τη γνώριμη ζεν απλότητά του, αποτυπώνοντας, αυτή τη φορά πιο συναισθηματικά φορτισμένα, τα φιλοσοφικά του ερωτήματα περί ταυτότητας, μνήμης και της τριβής των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ όπως φαίνεται δεν του λείπει και το χιούμορ, με το οποίο σιγοντάρει τους γοητευτικούς πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες.

Μια εσωτερική περιπλάνηση, με δυο πρωταγωνιστές σε καλή φόρμα, που αξιοποιεί ο σκηνοθέτης, ενώ αν περιόριζε και το μέλωμα του σεναρίου, που βγάζει, ωστόσο, συγκίνηση, θα είχε καταφέρει να διεισδύσει πιο βαθιά στο θέμα του και στο βασικό του ερώτημα της ταινίας, για τις καθοριστικές στιγμές της ζωής.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου, και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα μεγάλο ρομαντικό ταξίδι αναζήτησης του εαυτού τους.

Έρωτας στη Βαρκελώνη

(“Mi Amiga Eva”) Ρομαντική κομεντί, ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Σεσκ Γκάι, με τους Νόρα Ναβάς, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Ροδρίγο ντε λα Σέρνα, Μαριάν Αλβάρεζ κα.

Μπορεί μία πενηντάχρονη, παντρεμένη 20 χρόνια, με δυο παιδιά κι ενώ οι ορμόνες της έχουν αρχίσει να την αναστατώνουν, να έχει δικαίωμα στον έρωτα, να κάνει μία συναισθηματική επανεκκίνηση στη ζωή της;

Ο Καταλανός Σεσκ Γκάι, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ο Γούντι Άλεν της Ισπανίας, διανθίζοντας το σινεμά του με τη μεσογειακή ζεστασιά, διατηρεί σε υψηλό βαθμό τη στιλάτη σκηνοθετική του ματιά, το παιχνιδιάρικο ύφος του, ενώ επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους δημιουργούς για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Γκάι, που γνώρισε τη διεθνή αναγνώριση με την πολυβραβευμένη δραμεντί του «Truman» το 2015, εδώ έχει την τύχη να διαθέτει ως πρωταγωνίστρια την εξαιρετική 50άρα Νόρα Νάβας, που μπαίνει με ευκολία στο πετσί και το πνεύμα του απαιτητικού χαρακτήρα που υποδύεται.

Η Εύα μόλις έκλεισε τα 50 και είναι παντρεμένη πάνω από 20 χρόνια, έχοντας δύο παιδιά στην εφηβεία. Η ήσυχη ζωή της έχει πάρει την κατηφόρα της ρουτίνας. Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη, όμως, συμβαίνει κάτι που ανατρέπει τη ζωή της. Γνωρίζει τον Άλεξ, έναν σεναριογράφο που περνάει μερικές μέρες στην ιταλική πρωτεύουσα. Η άμεση έλξη που νιώθει γι’ αυτόν, η σαγηνευτική υπόνοια πιθανότητας… Μετά από όλο αυτό το διάστημα, θυμάται πώς είναι να ερωτεύεται και αυτό αλλάζει κάτι μέσα της.

Ο Καταλανός σκηνοθέτης, που γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες της σκρούμπολ κωμωδίας, τα σύγχρονα ερωτικά ήθη και το κοινωνικό γίγνεσθαι, θα σκαρώσει μία ανάλαφρη πιπεράτη ρομαντική κομεντί, με πνευματώδεις διαλόγους και κρατώντας τους ρυθμούς ανεβασμένους, ενώ διατηρεί το κέφι και το ενδιαφέρον μέχρι τέλους.

Η Νόρα Νάβας, απ’ την άλλη, παραδίδει μία έξοχη ερμηνεία και ειδικά όταν η επιθυμία της για ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με την ηλικία της και τα στερεότυπα που ακολουθούν τις γυναίκες μέσης ηλικίας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Όσο βρίσκεται στη Ρώμη, η 50χρονη και παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια Εύα συνειδητοποιεί την επιθυμία της να ερωτευτεί ξανά, και έτσι ξεκινά μια νέα ζωή…

Ο Μεσολαβητής

(“Relay”) Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μακένζι, με τους Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον, Γουίλα Φιτζέραλντ, Βίκτορ Γκάρμπερ κα.

Γοητευτικό θρίλερ συνωμοσίας, περίπλοκων υποθέσεων, σκοτεινών μηχανισμών, στην πολύχρωμη Νέα Υόρκη, από τον Ντέιβιντ Μακένζι και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ, ταλαντούχο Ριζ Άχμεν και δίπλα του την Λίλι Τζέιμς και τον Σαμ Γουόρθινγκτον.

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας ο Σκωτσέζος σκηνοθέτης και ανεξάρτητος παραγωγός Ντέιβιντ Μακένζι («Πάση Θυσία», «Ο Νεαρός Αδάμ») επιστρέφει με ένα θρίλερ, που φτάνει στα όρια της παράνοιας, περιγράφοντας μία ιστορία για την ανυπαρξία ασφάλειας στις επικοινωνίες, αλλά και τη διαφθορά στις μεγάλες εταιρείες.

Το φιλμ θα μπορούσε να αποτελεί έναν αξιόλογο πιλότο ενός στιβαρού τηλεοπτικού δράματος, αλλά ο Μακένζι, στοχεύει ψηλότερα και με οξυδέρκεια παραπέμποντας στα θρίλερ των δεκαετιών του ‘70 και ‘80, όταν ο Ντε Πάλμα, ο Πάκουλα, ο Πάρκερ κλπ κάρφωναν στη θέση τους τούς θεατές, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Άς, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, που εργάζεται για την Relay, από το μικρό του διαμέρισμα, χωρίς φίλους και συγγενείς, θα βρει στο δρόμο του τη Σάρα, η οποία εργάζεται σε μια εταιρεία βιοΐατρικής, που έχει δημιουργήσει ένα γενετικά τροποποιημένο σιτάρι, διαφημιζόμενο ως λύση για τους αγρότες σε φτωχές χώρες. Μόνο που έχει τοξικές παρενέργειες, κάτι που μένει κρυφό, μέχρι να πουληθεί το σε άλλη εταιρεία για δισεκατομμύρια δολάρια. Η Σάρα, που θέλει να μιλήσει για τις παρενέργειες του σιταριού, ενώ ένας δικηγόρος της απορρίπτει, θα τραβήξει την προσοχή των ανωτέρων της στην ιεραρχία της εταιρείας και μπαίνει στο στόχαστρό τους. Μοναδικός βοηθός της θα είναι ο Ας, που διαθέτει τα στοιχεία για την ανακάλυψη της Σάρα, ενώ μπράβοι έχουν αρχίσει να τον αναζητούν…

Το πολύπλοκο, πολλές φορές σενάριο, ακολουθώντας τη συνταγή του κυνηγιού γάτας-ποντικιού, με τον Ας να χάνεται στο παρασκήνιο, ζώντας σαν φάντασμα, αποφεύγοντας να τον γνωρίσει η Σάρα και επικοινωνώντας μαζί της μέσω ενός τηλεφωνικού συστήματος αναμετάδοσης, μίας υπηρεσίας που χρησιμοποιείται κυρίως από κωφούς και οι συνομιλίες δεσμεύονται από νόμους περί απορρήτου.

Ο σεναριογράφος Τζάστιν Πιασέκι, μαζί με τον Μακένζι, φαίνονται αρκετά διαβασμένοι με το είδος του θρίλερ συνωμοσίας και αυτό γίνεται φανερό για τους γνώστες, που θα παρατηρήσουν κάποιες ομοιότητες στα φιλμ «Τρεις Μέρες του Κόνδορα» και «Η Εξαφάνιση», αλλά και στην αξιόλογη τηλεοπτική σειρά «Mr. Robot».

Τεχνικά το φιλμ διαθέτει αρκετά εφόδια, πρωτίστως από τον βετεράνο διευθυντή φωτογραφίας Τζάιλς Νάτγκενς, δίνοντας έναν ρεαλισμό στο στόρι, παρότι αυτό φτάνει στα όρια της αληθοφάνειας, ενώ ιδιαιτέρως φροντισμένη είναι και η παραγωγή.

Εκεί που χάνει η ταινία του Μακένζι, είναι στην αφηγηματική της πυκνότητα, κάποιες συμπτώσεις που μοιάζουν υπερβολικές, αλλά και στην επιλογή να δώσει μία ρεαλιστική προσέγγιση στην ιστορία του και να εξελιχθεί προς το τέλος ως μια περιπέτεια δράσης, αφήνοντας σχεδόν στην τύχη του το φινάλε.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Ας είναι ένας μυστικοπαθής «μεσάζων» που μεσολαβεί για πληρωμές εκ μέρους διεφθαρμένων εταιρειών. Η Σάρα είναι μια πιθανή πελάτισσα που μπορεί να χρειάζεται την προστασία του. Για να μπορέσει όμως ο Ας να δεχτεί, πρέπει να παραβιάσει τους κανόνες του.

Μαύρη Φάλαινα

(“Una Ballena”) Θρίλερ φαντασίας, ισπανικής και ιταλικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Πάμπλο Χερνάντο, με τους Ίνγκριντ Γκαρσία-Τζόνσον, Ραμόν Μπαρέα, Όσκαρ Παστόρ κα.

Το νεονουάρ, με το κιαροσκούρο της ψυχής, τους βασανισμένους αντιήρωες, τις κυνικές διεφθαρμένες και βίαιες κοινωνίες, τη μοιρολατρική απαισιοδοξία και το αίσθημα δυσπιστίας, συνδυάζεται με το φανταστικό, σε αυτή την ομολογουμένως ενδιαφέρουσα ισπανική παραγωγή, την οποία υπογράφει ο Βάσκος Πάμπλο Χερνάντο, μια διαφορετική φωνή του ισπανικού σινεμά.

Μια σκηνοθετική ιδέα, που τα νέα ρεύματα, το μοντέρνο και οι αγωνίες ενός ανήσυχου δημιουργού έρχονται και ακουμπούν με αγάπη στο κλασικό νουάρ του μέγα Ζαν Πιέρ Μελβίλ και το αριστούργημά του «Ο Δολοφόνος με το Αγγελικό Πρόσωπο», μόνο που αυτή τη φορά δολοφόνος είναι γυναίκα και πρωταγωνίστρια η καθηλωτική Ίνγκριντ Γκαρσία – Τζόνσον.

Όταν η Ίνγκριντ πατάει τη σκανδάλη, τα θύματά της δεν ξέρουν ποιος τα πυροβόλησε. Η ικανότητά της να διεισδύει και να εξαφανίζεται χωρίς ίχνος την καθιστά μια αδίστακτη δολοφόνο. Αλλά αυτή η δύναμη προέρχεται από έναν άλλο κόσμο, που μπορεί να μπαινοβγαίνει και να γίνεται όλο και λιγότερο ανθρώπινη. Η Ίνγκριντ λαμβάνει μια αποστολή από τον Μέλβιλ, έναν λαθρέμπορο που χρησιμοποιεί το λιμάνι για να διακινεί παράξενα αγαθά και πρόκειται να χάσει τα πάντα. Ο Αμπάσολο, ένας ισχυρός αντίπαλος επιχειρηματίας, έχει φτάσει στην πόλη και πρόκειται να καταλάβει το λιμάνι. Ζει οχυρωμένος σε ένα κτίριο γεμάτο υπηρέτες και ένοπλους σωματοφύλακες. Η δολοφονία του είναι μια δουλειά που μόνο η Ίνγκριντ μπορεί να κάνει.

Από τις ταινίες που όσο λιγότερα γνωρίζεις για το θέμα της, τόσο καλύτερη είναι. Το σκοτεινό φιλμ του ελπιδοφόρου Χερνάντο, μιλάει για έναν κόσμο που δεν βλέπουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως, για το αόρατο, για τα ερεβώδη κομμάτια κάθε ανθρώπου και ζώου, για το τερατώδες, για όντα που τρεμοπαίζουν οι υπάρξεις τους και πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Ο Χερνάντο εξερευνά το θέμα του με φαντασία, υπονοούμενα και αφήνει το μυστήριο να δημιουργήσει ένα φάσμα τρόμου, μέσα από το πρωτότυπο σενάριό του. Παίζει με την ελευθερία του είδους και τις δυνατότητες του συμβολισμού, τη φαντασία, τον ήχο, αυτά που αφήνει εκτός κάδρου, όπως τα βάθη του θαλάσσιου κόσμου, που μοιάζουν ανεξερεύνητα, όπως και αυτά της ανθρώπινης φύσης.

Ένα θαρραλέο νεονουάρ, ταυτόχρονα όμορφο και υπνωτικό, βασισμένο στην ικανότητα του Βάσκου σκηνοθέτη να παίζει με την ομορφιά, τον τρόμο, την ελευθερία, το μυστήριο και τη φαντασία του θεατή και να αφήνει τον καθένα να ερμηνεύει όπως θέλει αυτό που βλέπει στην οθόνη.

Μια ταινία υποβλητική που βάζει τον Χερνάντο αυτομάτως στους υπολογίσιμους Ευρωπαίους σκηνοθέτες και διαθέτει μία πρωταγωνίστρια, την Ίνγκριντ Γκαρσία – Τζόνσον, η οποία ξέρει να κλέβει τη ματιά μας και εν τέλει την παράσταση.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Η Ίνγκριντ, μία πληρωμένη χαρισματική δολοφόνος, χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περνά σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της, χωρίς να αφήνει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Μολυβένιος Στρατιώτης

(“Tin Soldier”) Περιπέτεια, αμερικάνικης και βρετανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Μπραντ Φέρμαν, με τους Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σκοτ Ίστγουντ, Νόρα Αρνεζέντερ, Τζον Λεγκιζάμο κα.

Ακόμη μία προσπάθεια τόνωσης της ανυπόληπτης καριέρας τού, κατά τ’ άλλα συμπαθούς, Σκοτ Ίστγουντ, που με τις πλάτες του πατέρα του, εξασφαλίζει ως συμπρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ – εδώ τον Τζέιμι Φοξ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ακόμη όμως μία αποτυχία, που εκτός από τα όνόματα των Ντε Νίρο και Φοξ στις μαρκίζες και τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει κανένα άλλο όπλο για να τραβήξει τους θεατές σε μια περιπέτεια δράσης, χαμηλού κόστους, ανύπαρκτης σκηνοθεσίας και κάκιστου σεναρίου.

Ένας πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης που έχει διαφθείρει τους πρώην συντρόφους του, τους Σίντζα, αλλά και τη γυναίκα του. Αυτός ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι, υπόσχεται στους βετεράνους έναν σκοπό και προστασία, αλλά αποκαλύπτεται ότι ασκεί καταστροφική επιρροή. Ο πρώην στρατιώτης Νας Κάβανο ενώνει τις δυνάμεις του με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμάνουελ Άσμπερν για να διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να αποκαλύψουν την τρομοκρατική του βασιλεία.

Ο Μπραντ Φέρμαν, που έχει να παρουσιάσει κάτι αξιοπρόσεκτο από το 2011 και το φιλμ «Δικηγόρος Σκοτεινών Υποθέσεων», αφήνει στον αυτόματο πιλότο την ταινία του, ενώ το σενάριο, κατάλοιπο ψυχροπολεμικής υστερίας – «ακραία απειλή απαιτεί ακραία μέτρα» – είναι γραμμένο στο γόνατο, ενώ και οι σκηνές μάχης δείχνουν μεταφορά από μέτριο βιντεοπαιχνίδι.

Πάντως, εκτός από την αμαύρωση των ονομάτων του – εν ζωή θρύλου – Ντε Νίρο και του έξοχου ηθοποιού Τζέιμι Φοξ, η ταινία αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ανυποληψία για τον γιο του γερόλυκου Κλιντ Ίστγουντ.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ένας πρώην κομάντο των ειδικών δυνάμεων αναζητά εκδίκηση από έναν αρχηγό αίρεσης, ο οποίος έχει διαφθείρει τους πρώην συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ένας πρώην στρατιώτης θα συμμαχήσει μαζί του για να διεισδύσουν στο φρούριό του.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης

(“Extinction”) Συμπαθητικό animation από το Ιράν και τον Χάντι Μοχαμαντιάν, για ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται «Παιδί Αστραπή» και μαζί με μία σπάνια τίγρη θέλει να σώσει το δάσος και τα άγρια ζώα. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές των Ζωή Κατσάτου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Βασίλη Παπαστάθη, Ακίνδυνου Γκίκα κα.

Ο Γελωτοποιός 2

(“The Jester 2”) Σίκουελ μιας δευτεροκλασάτης ταινίας τρόμου (αμερικάνικης παραγωγής 2025). Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα. Η σκηνοθεσία είναι του Κόλιν Κράουτσουκ, που έχει στο «ενεργητικό» του μόνο τον πρώτο «Γελωτοποιό» πριν δυο χρόνια, μία ταινία που δικαιολογημένα δεν είχε βρει διανομή στις ελληνικές αίθουσες.

Η Λεωφόρος της Δύσης

(“Sunset Blvd.”) Αυτός ο μέγας Μπίλι Γουάιλντερ! Αν και το όνομά του έχει συνδεθεί με τις υπέροχες καυστικές κωμωδίες του, ο Γουάιλντερ έχει αφήσει πίσω του ορισμένα από τα σημαντικότερα δράματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως «Το Τελευταίο Ατού», «Ο Θάλαμος Εξοντώσεως 17» ή ακόμη και το θρίλερ μυστηρίου «Μάρτυς Κατηγορίας». Εδώ, όμως, έχουμε να κάνουμε με το απόλυτο αριστούργημά του, μία τολμηρή ταινία για την εποχή της (1950) που ακόμη και σήμερα θα καίει σωθικά εκεί κάτω από τους λόφους του Λος Άντζελες. Ένα φιλμ σταθμό για το αμερικάνικο σινεμά, που φωτίζει τα παρασκήνια του Χόλιγουντ, το αδίστακτο πέρασμα του χρόνου, τη φθορά του αμερικάνικου ονείρου. Έχοντας ως πρωταγωνίστρια μία ντίβα του βωβού κινηματογράφου, την εκπληκτική Γκλόρια Σουάνσον και δίπλα της τον πάντα γοητευτικό Γουίλιαμ Χόλντεν, το φιλμ ακροβατεί μοναδικά ανάμεσα στο γκροτέσκο και την αφοπλιστική συγκίνηση, στο δράμα και τη οξεία σάτιρα, αξιοποιώντας θαυμαστά το έξοχο σενάριο των Μπίλι Γουάιλντερ – Τσαρλς Μπράκετ, με τους κεντητούς διαλόγους του. Μια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου, ζει κλεισμένη στη βίλα της στη Λεωφόρο Σάνσετ, μαζί με τον μπάτλερ της (Έρικ Φον Στρόχαϊμ) και παγιδεύει έναν νεαρό άνεργο σεναριογράφο στην παραφροσύνη και στη φαντασίωσή της για τη μεγάλη επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη. Πολυβραβευμένη ταινία, υποψήφια για 11 Όσκαρ (κέρδισε τρία, για το σενάριο, τη μουσική του Φρανκ Γουάξμαν και τα σκηνικά), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και το εμβληματικό πέρασμα θρυλικών ονομάτων του Χόλιγουντ, όπως (πρωτίστως) του Μπάστερ Κίτον, του Χένρι Μπ. Γουόρνερ και της Άννα Κ. Νίλσον, μορφές του βωβού κινηματογράφου, που γνώρισαν το αδυσώπητο πρόσωπο της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας.