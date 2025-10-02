Tαινίες Πρώτης Προβολής: Ο μαχητής Ντουέιν Τζόνσον, ο Δράκουλας του Λικ Μπεσόν και το φαινόμενο από την Κίνα

Τρεις μόλις αφίξεις για αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους, λόγω του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου, με δεκάδες προβολές, μεταξύ των οποίων και τις πολυαναμενόμενες ταινίες «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου και «Ανεμώνη», που σηματοδοτεί την επιστροφή του σπουδαίου ηθοποιού Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη. Απ’ τις τρεις νέες ταινίες ξεχωρίζει το δραματικό «The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή», με τον Ντουέιν Τζόνσον σε έναν διαφορετικό ρόλο, ενώ το δικό τους ενδιαφέρον έχουν το ρομαντικό δράμα εποχής «Dracula», διά χειρός Λικ Μπεσόν και το κινέζικο animation «Ne Zah 2», ένα κινηματογραφικό φαινόμενο, καθώς έχει μπει ήδη στην πρώτη πεντάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών, με εισπράξεις πάνω από 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Επίσης, προβάλλεται σε επανέκδοση το αριστουργηματικό δράμα του Καρλ Ντράγιερ «Μέρες Οργής».

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

(“The Smashing Machine”) Βιογραφικό δράμα, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Μπένι Σάφντι, με τους Ντουέιν Τζόνσον, Έμιλι Μπλαντ, Ράιαν Μπέιντερ, Λίντσεϊ Γκάβιν κα.

Η ήττα στον πρωταθλητισμό αγώνων ΜΜΑ, του θεαματικού άγριου αθλήματος, που συνδυάζει χτυπήματα και λαβές με κάθε τρόπο, μοιάζει με ένα βήμα πριν από τον θάνατο, για τον Μαρκ Κερ, έναν από τους πιο φημισμένους παλαιστές, που είχε εθιστεί στα οπιώδη φάρμακα, λόγω των χτυπημάτων που είχε δεχθεί.

Μόνο που η ταινία του πρωτοεμφανιζόμενου Μπένι Σάφντι, που κατέκτησε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας, εστιάζει κυρίως στα ψυχικά χτυπήματα του Κερ, φωτίζοντας πίσω από τους προβολείς και τον θόρυβο των ριγκ, με μία απροσδόκητη ευαισθησία, εν αντιθέσει με τη βιαιότητα του αθλήματος, το δράμα της ζωής του.

Ταυτόχρονα, το φιλμ αποτελεί και μία στροφή στην καριέρα του συμπαθούς γιγαντόσωμου Ντουέιν Τζόνσον, αφήνοντας τους μύες του, που κατακλύζουν το σώμα του, στην άκρη, για να αποδείξει και τις ερμηνευτικές του ικανότητες, σε ένα χαμηλόφωνο ανθρώπινο δράμα.

Βασισμένο σε ένα ντοκιμαντέρ του 2002, με τον ίδιο τίτλο, για τον Κέρ, ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει εκτός από τα θηρία του αθλήματος και τον εαυτό του, το μεγαλύτερο θηρίο, πληγωμένο από τις καταχρήσεις ουσιών, τα άγχη του και τις προβληματικές του, το φιλμ αποφεύγει την ακραία βία που προσφέρουν οι αγώνες στο ΜΜΑ, για να επικεντρωθεί πάνω στον άνθρωπο – θύμα μίας ξυλοφορτωμένης σόου μπιζ.

Ακολουθώντας τη ζωή του Μαρκ Κερ από το 1997, όταν και αναγκάστηκε να συμφιλιωθεί με κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτόν, την ήττα και πώς μπορεί να συμβιβαστεί μαζί της, η ιστορία ξεδιπλώνει τη συνεχή μάχη του με τους εθισμούς, τη συνεχή πίεση και την τοξική, σε μεγάλο βαθμό, σχέση με τη γυναίκα του.

Έτσι, μετά την αγριότητα των αγώνων, έρχονται οι συγκρούσεις με τη γυναίκα του, χωρίς κανόνες και δυστυχώς γι’ αυτόν χωρίς λήξη, προκαλώντας μόνιμες ανεπούλωτες πληγές, που τον επηρεάζουν και στους αγώνες του, δημιουργώντας ένα αυτοκαταστροφικό σπιράλ χωρίς διέξοδο.

Ο Σαφντί παρακολουθεί με ευαισθησία τον ήρωά του, τοποθετώντας το μαρμάρινο κορμί του έξω από το βάθρο της δόξας, στη μοναχικότητά του, στις δύσκολες στιγμές του, την καθημερινότητά του, ενός ανθρώπου που θέλει να πλησιάσει με τρυφερότητα τη γυναίκα του, να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό του, μακριά από τα φώτα του ανθρωποφάγου πρωταθλητισμού.

Ο Σάφντι, δικαιολογημένα έχει σε κάθε πλάνο του τον – ικανοποιητικό και στο δράμα και στην ευαλωτότητα του χαρακτήρα του – Ντουέιν Τζόνσον, προκειμένου να αναδείξει αυτό που πραγματικά είναι πίσω από την εξωτερική του τραχύτητα, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να αφήνει στην τύχη τους τούς υπόλοιπους χαρακτήρες και να υποβαθμίζει τον ρόλο της γυναίκας του, που θα μπορούσε να είναι εξίσου σημαντική στο στόρι και στους λόγους της μετατροπής της πολύπλοκης σχέσης τους σε τοξική. Μία επιλογή που περιορίζει το βάθος της προβληματικής προσωπικότητας του ήρωα και όσα κρύβονται πίσω από τους προβολείς του σχεδόν βάρβαρου αθλήματος.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Η ιστορία ακολουθεί τον μαχητή των MMA Μαρκ Κερ κατά τη διάρκεια της ακμής του στο UFC, καθώς παλεύει με τον εθισμό, τη νίκη και τον έρωτα.

Dracula

(“Dracula: A Love Tale”) Ταινία τρόμου, γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν, με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Κριστόφ Βαλτς, Ζόι Μπλε, Ματίλντα ντε Άντζελις, Ράφαελ Λους κα.

Περισσότερο ένα γοτθικό, σκοτεινό, αλλά ιδιαιτέρως ανάλαφρο και με διάσπαρτο εύληπτο χιούμορ, ρομαντικό έπος, που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον θρύλο του Κόμη Δράκουλα, μέσα από ένα ποιητικό και ψυχολογικό πρίσμα, παρά μία παραδοσιακή ταινία τρόμου, που θα δημιουργήσει ανατριχίλες ή κραυγές φόβου.

Ο Λικ Μπεσόν, που μπορεί να διατηρεί το χούι του εντυπωσιασμού, αλλά δείχνει προσηλωμένος στην ιδέα του, να αναδείξει πρωτίστως τον ρομαντισμό και το δράμα της αναζήτησης ενός χαμένου έρωτα 400 χρόνων, διασκευάζει, με τη σειρά του, το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, ξαφνιάζοντάς μας ευχάριστα, έπειτα και από την σχετικά αδιάφορη κινηματογραφική του διαδρομή τα τελευταία χρόνια.

Έχοντας μία μεγάλη παραγωγή πίσω του (την πιο ακριβή στη Γαλλία για το 2025), που του εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια ιδιαιτέρως ατμοσφαιρική ταινία και την πειστική ανάπλαση του Παρισιού του 19ου αιώνα και ορισμένες πραγματικά έξοχες σκηνές (ξεχωριστή στιγμή ο Δράκουλας ως ροκ σταρ ανάμεσα σε καλόγριες), θα παραδώσει κάτι διαφορετικό για τον μύθο του Κόμη Δράκουλα, που ίσως ξενίσει τους λάτρεις του τρόμου.

Ο Κόμης Δράκουλας, νιόπαντρος καλείται για μια ακόμη φορά να πάει στη μάχη ενάντια στις πολυάριθμες οθωμανικές δυνάμεις τον 15ο αιώνα και όταν γυρίζει νικητής, μαθαίνει ότι η πολυαγαπημένη του γυναίκα διώκεται στο δάσος των Λύκων από κάποιους Οθωμανούς. Στην προσπάθειά του να τη σώσει, η τελική του βολή για τη σωτηρία της, θα σκοτώσει τον άντρα που την απειλεί, αλλά μαζί και την ίδια. Χάνοντας τα μυαλά του, θα απαρνηθεί τον Θεό, θα σφάξει τον Επίσκοπο και θα καταδικαστεί σε μια αιώνια ζωή ως βρυκόλακας, αναζητώντας πάντα τη χαμένη του αγάπη. Έπειτα από 400 χρόνια, θα δεχθεί στον πύργο του έναν νεαρό δικηγόρο και θα καταλάβει ότι η αρραβωνιαστικιά του, όταν δει ένα μενταγιόν που κουβαλά ο άτυχος νεαρός, είναι ίδια με τη γυναίκα που λατρεύει. Έτσι, θα ταξιδέψει στο Παρίσι, ενώ στο κατόπι του θα βρεθεί και ένας ιερέας κυνηγός βαμπίρ.

Ο πολύπειρος Γάλλος σκηνοθέτης, δεν θα επικεντρωθεί στην αιματοχυσία και τις σκηνές τρόμου, αλλά θα προσεγγίσει τον καταραμένο ήρωά του καθοδηγούμενος από τους χαρακτήρες και την οικειότητά τους, ενώ συνεχώς δίνει ευχάριστα χιουμοριστικά τσιμπήματα. Ο Δράκουλας δεν είναι η μυθιστορηματική μορφή που σκορπά τον τρόμο, που σαγηνεύει ανατριχιαστικά, αλλά μία τραγική, διαχρονική φιγούρα, διχασμένη ανάμεσα στην τερατώδη φύση του και τη βαθιά του ανθρωπιά, που εκφράζεται με τον επίμονο ερωτά του προς τη χαμένη του αγάπη.

Αν απέφευγε τους γυαλιστερούς μελοδραματισμούς και διατηρούσε το χιούμορ του μέχρι τέλους, αλλά και το υπερβολικά μελοδραματικό φινάλε, βεβιασμένο και με απλοϊκά μηνύματα για την παντοτινή αγάπη, τη θυσία και τη θρησκευτική υποταγή του Κόμη, ο Μπεσόν, θα είχε καταφέρει να κερδίσει ακόμη και τους δύσπιστους, αυτούς που δεν θέλουν τον Δράκουλα στα όρια του χορτοφάγου…

Ο Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, με το πρόσωπο, που δεν θέλει και πολλά για να γίνει τρομαχτικό, ήταν καλύτερος όταν φορούσε τη μάσκα του υπεραιωνόβιου Δράκουλα, η Ζόι Μπλε μοιάζει διακοσμητική, εν αντιθέσει με τη γεμάτη πάθος και ερωτική Ματίλντα ντε Άντζελις, ενώ ο Κριστόφ Βαλτς, σταθερή αξία, είναι ακόμη ένα ατού της ταινίας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ο Κόμης Δράκουλας καταδικάζεται σε μια αιώνια καταραμένη ζωή, αναζητώντας τη χαμένη του αγάπη.

Ne Zah 2

(“Ne Zah 2”) Περιπέτεια φαντασίας κινουμένων σχεδίων, κινεζικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Γιου Γιανγκ.

Μάλλον οι Κινέζοι έχουν βαλθεί να πάρουν την πρωτοκαθεδρία και στον κινηματογράφο, με πρώτο δείγμα, αυτή την πράγματι φαντασμαγορική υπερπαργωγή, για animation, που έχει ξεπεράσει ήδη τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεων παγκοσμίως και συνεχίζει ακάθεκτη.

Το φιλμ του Γιου Γιανγκ, υπέρμετρα φιλόδοξο, είναι ένα τεχνικό επίτευγμα, που κυριαρχεί στις αισθήσεις, καθώς ο σχεδιασμός του, η πιστότητα της εικόνας και τα ειδικά εφέ, ξεπερνούν κάθε φαντασία, ακόμη και της επικής ιστορίας, που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη και βασίζεται πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα της εποχής της δυναστείας των Μιγνκ.

Το άλμα που έχουν κάνει οι δημιουργοί του στο τεχνικό – καλλιτεχνικό κομμάτι ξεφεύγει από κάθε προηγούμενο, καθώς το φιλμ περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σκηνές με οπτικά εφέ, ενώ οι σκηνές των μαχών διαθέτουν 200 εκατομμύρια μεμονωμένους χαρακτήρες, ο καθένας με ανεξάρτητη κίνηση, μία κλίμακα που ξεπερνά κάθε όριο.

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Aο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, σχεδόν ετοιμοθάνατοι, ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Aο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό…

Πληθωρικό πέραν του δέοντος, το φιλμ ξεχειλίζει από κωμικές σκηνές, αγωνία και ακόμη περισσότερη δράση, περιορίζοντας το βάθος των ποικιλόμορφων χαρακτήρων και μειώνοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη και τα νοήματα του πανάρχαιου μύθου, που μιλά για μια κοινωνία μυστικιστικών κανόνων και της σύνδεσής της με την ανείπωτη μισσαλοδοξία, το αίσθημα δικαιοσύνης, που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκδίκηση.

Το φιλμ είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό, δεν χάνει τη συνοχή του, με τους παλλόμενους ρυθμούς του και τη σύντηξη σκηνών κουνγκ-φου και νατουραλισμού, με χορογραφημένες μάχες που συναρπάζουν κι έναν στέρεο μύθο, που καλύπτει την κατασκευαστική υπερβολή και υπέρμετρη φιλοδοξία των δημιουργών του.

Ένα animation, για όλη την οικογένεια, που παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί την αρχή μίας αλλαγής πίστας σε όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για τον κινηματογράφο και τις τεχνολογικές του δυνατότητες, που μπορεί, αν δεν υπάρξει μια στοιχειώδης αυτοσυγκράτηση, να φέρει ακόμη μία μόδα που απλώς θα εξαντλήσει τις αισθήσεις μας και γιατί όχι και την υπομονή μας, όπως έγινε με τη Marvel.

Η ταινία προβάλλεται και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά – ιδιαιτέρως φροντισμένη – με τις φωνές των Ουρανίας Φουρλάνου, Ντίνου Σούτη, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Στέλιου Ψαρουδάκη, Κωνσταντίνας Σίδερη, Ακίνδυνου Γκίκα κα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Μέρες Οργής

(“Vredens Dag”) Ο μέγας υπερβατικός σκηνοθέτης του παγκόσμιου κινηματογράφου, Καρλ Ντράγιερ παρουσίασε το 1943 μία από τις κορυφαίες του δημιουργίες, φωτίζοντας μοναδικά, όπως μόνο αυτός ήξερε, με τα απαράμιλλης ομορφιάς κάδρα του, την καταχνιά της ψυχής.

Τον 17ο αιώνα, μία νεαρή όμορφη κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν πολύ μεγαλύτερό της πάστορα, θα ερωτευθεί τον συνομήλικό της γιο τού συζύγου της. Όταν ο άνδρας της πεθαίνει από το σοκ, η μητέρα του, που ποτέ δεν ήθελε τον γάμο αυτό, θα την κατηγορήσει για μάγισσα.

Ακόμη ένα αριστουργηματικό δράμα του Ντράγιερ, που σε όλο το έργο του πολέμησε τον φανατισμό, τον θρησκευτικό δογματισμό, τη μισαλλοδοξία και υπερασπίστηκε το δικαίωμα εξέγερσης του ατόμου ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, για τη σύγκρουση δυο κόσμων, αυτόν της εκκλησιαστικής εξουσίας, της καθεστηκυίας τάξης, την ανελευθερία του δόγματος και εκείνον, της ερωτικής επιθυμίας, του ανυπότακτου πάθους και της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς.

Ένα από τα πιο ζοφερά φιλμ του Ντράγιερ, που γύρισε μέσα στη γερμανική κατοχή και θα τον αναγκάσει λόγω της στοχοποίησής του από τους ναζιστές, να εγκαταλείψει τη Δανία.

Συγκλονιστική η Λίσμπεθ Μόβιν και δίπλα της οι εξαίρετοι Τόρκιλντ Ροζ, Σίγκριντ Νέγενταμ, Άννα Σβίκιερ και Πρέμπεν Λέρντορφ Ρίε.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

(“Peppa Meets The Baby Cinema Experience”) Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων «Πέππα το Γουρουνάκι» επιστρέφει μελωδικά στη μεγάλη οθόνη, σε αυτό το νηπιακό animation, της Γκρέτσεν Μάλορι και αμερικανοβρετανικής παραγωγής 2025, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.