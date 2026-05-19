Ταινία για τον Κωστή Νικηφοράκη στον Δημοτικό Κινηματογράφο “Κήπος”

«Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ για τον γιατρό Κωστή Νικηφοράκη που θα παρουσιαστεί στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Κήπος» την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 21.30.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιάννη Ξηρουχάκη παρουσιάζει όλη τη ζωή του αγωνιστή γιατρού, δίνοντας πολλές λεπτομέρειες για γνωστά και άγνωστα γεγονότα από την πορεία του Κωστή Νικηφοράκη.

Τους επόμενους μήνες θα γίνουν προβολές στην Κίσσαμο και την Καλυβιανή, τόπο καταγωγής του.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείωμα του σκηνοθέτη: «Στις αρχές της δεκαετίας του 80 στα Χανιά αναπτύσσεται ένα ισχυρό κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης για τους κατατρεγμένους και τους αδύναμους. Ανάμεσα στους ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν, ξεχωρίζει ο οραματιστής και αγωνιστής γιατρός Κωστής Νικηφοράκης ο οποίος πιστεύει ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν, πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον και προτείνει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο κανείς δε μπορούσε να πει όχι, γιατί ο ίδιος δεν είχε πει ποτέ όχι όταν του ζητούνταν να περιθάλψει αρρώστους, να βοη- θήσει κατατρεγμένους, να μπει μπροστά σε αγώνες, να προωθήσει ζητήματα. Άνθρωπος της πράξης μέχρι το τέλος της ζωής του το 2007, έδωσε νέα ορμή και ταυ- τότητα στην αλληλεγγύη με πολυσχιδή δράση.

Ο Κωστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε.

Τί έχει μείνει στη συλλογική μνήμη σήμερα; Η κοινωνική αλληλεγγύη έχει αλλάξει και τι μορφή έχει σήμερα;».