menu
19.4 C
Chania
Τρίτη, 19 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ταινία για τον Κωστή Νικηφοράκη στον Δημοτικό Κινηματογράφο “Κήπος”

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ για τον γιατρό Κωστή Νικηφοράκη που θα παρουσιαστεί στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Κήπος» την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 21.30.
Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιάννη Ξηρουχάκη παρουσιάζει όλη τη ζωή του αγωνιστή γιατρού, δίνοντας πολλές λεπτομέρειες για γνωστά και άγνωστα γεγονότα από την πορεία του Κωστή Νικηφοράκη.
Τους επόμενους μήνες θα γίνουν προβολές στην Κίσσαμο και την Καλυβιανή, τόπο καταγωγής του.
Όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείωμα του σκηνοθέτη: «Στις αρχές της δεκαετίας του 80 στα Χανιά αναπτύσσεται ένα ισχυρό κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης για τους κατατρεγμένους και τους αδύναμους. Ανάμεσα στους ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν, ξεχωρίζει ο οραματιστής και αγωνιστής γιατρός Κωστής Νικηφοράκης ο οποίος πιστεύει ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν, πρόταση για την κοινωνία στο μέλλον και προτείνει νέους δρόμους μέσα από τη συλλογική δράση. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο κανείς δε μπορούσε να πει όχι, γιατί ο ίδιος δεν είχε πει ποτέ όχι όταν του ζητούνταν να περιθάλψει αρρώστους, να βοη- θήσει κατατρεγμένους, να μπει μπροστά σε αγώνες, να προωθήσει ζητήματα. Άνθρωπος της πράξης μέχρι το τέλος της ζωής του το 2007, έδωσε νέα ορμή και ταυ- τότητα στην αλληλεγγύη με πολυσχιδή δράση.
Ο Κωστής άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο, τη δράση και το παράδειγμα ζωής που έδινε.
Τί έχει μείνει στη συλλογική μνήμη σήμερα; Η κοινωνική αλληλεγγύη έχει αλλάξει και τι μορφή έχει σήμερα;».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum