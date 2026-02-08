menu
17.4 C
Chania
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ταϊλάνδη: Βουλευτικές εκλογές και δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη και για δημοψήφισμα σχετικά με την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στόχος είναι να καταστεί το πολιτικό σύστημα πιο δημοκρατικό και να μειωθεί η επιρροή μη εκλεγμένων οργάνων σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) – διάδοχος του Move Forward Party (MFP), το οποίο διαλύθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024 – είχε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Επικεφαλής του είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ.

Ωστόσο, ακόμη κι αν το Λαϊκό Κόμμα κερδίσει τις εκλογές, πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως δύσκολα θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, όπως είχε γίνει και το 2023.

Άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις είναι το Pheu Thai, που ιδρύθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Τάκσιν Σιναουάτρα, και το κόμμα Bhumjaithai του απερχόμενου πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Η πολιτική αστάθεια στο βασίλειο της Ταϊλάνδης είναι μεγάλη. Ο Ανούτιν ήταν ο τρίτος επικεφαλής κυβέρνησης μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Πολιτικοί αναλυτές αναμένουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum