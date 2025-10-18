menu
Αθλητικά

Taekwondo ITF: ∆υναµικό ξεκίνηµα από τον Παναθλητικό Α.Σ. Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πριν λίγες µέρες η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Taekwondo ITF, κατακτώντας τη 2η θέση στη Γενική Κατάταξη για πρώτη φορά.

Με εντυπωσιακές εµφανίσεις, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ένα σκαλί πιο ψηλά από το προηγούµενο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα που διεξήχθη το 2023 στο Καζακστάν, σηµειώνοντας την κορυφαία της επίδοση όλων των εποχών, µε 17 χρυσά, 23 ασηµένια και 39 χάλκινα µετάλλια.

Με την ευκαιρία της διάκρισης αυτής αξίζει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει και στα Χανιά σύλλογος που καλλιεργεί το συγκεκριµένο άθληµα. Πρόκειται για τον Παναθλητικό σύλλογο Χανίων Taekwondo ITF µε έδρα το Εθνικό Στάδιο Χανίων “Ελενας Βενιζελου”.
Μιλώντας µε τον προπονητή του συλλόγου Γιώργο Αναστασιάδη µάς επεσήµανε ότι ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2022 και αυτή τη στιγµή έχει 15 αθλητές.
Ηδη έχει λάβει µέρος σε διάφορα πρωταθλήµατα και τουρνουά. Οπως σε παγκρήτιο τουρνουά που διεξήχθη στα Χανιά αλλά και στο Κύπελλο που έγινε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όπου ο αθλητής του συλλόγου Κωσταντίνος Κάρτσιος κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία του.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6976726339.

