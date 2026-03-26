Ταεκβοντό: Στην εθνική νεανίδων η Ελένη Πραματιώτη

Αναχώρησε για την Καρδίτσα η πρωταθλήτρια του συλλόγου ΑΣ Κρήτες Πραματιώτη Ελένη, η οποία θα λάβει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ταεκβοντό εφήβων νεανίδων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί στο Ουζμπεκιστάν. Η προετοιμασία θα διαρκέσει έως τις 9 Απριλίου, όπου και η αποστολή θα μεταβεί στο “Ελ. Βενιζέλος” για την πτήση προς Τασκένδη. υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός στην ατμόσφαιρα του συλλόγου, και ο αποχαιρετισμός με τους συναθλητές της έγινε σε συγκινητικό κλίμα. Θα υπάρξουν τις προσεχείς ημέρες περισσότερες πληροφορίες από την προετοιμασία της στην Εθνική. Το ΔΣ του ΑΣ Κρήτες εύχεται τα καλύτερα στην αθλήτρια και ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον μεγάλο του χορηγό ANEK Lines καθώς και τους χορηγούς X-streme stores Χανίων, Autovision KTEO Χανίων και Status Transportation.