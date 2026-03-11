menu
Ταεκβοντο: Πρωταθλήτρια Ελλάδος η Ελένη Πραματιώτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

»Προκρίθηκε στο παγκόσμιο – χάλκινη η Χριστίνα Βούτα

Τεράστια επιτυχία για τον ΑΣ Κρήτες που επιστρέφει με 2 μετάλλια, μια πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πολλές πολλές εμπειρίες από την Πάτρα όπου και διεξήχθη το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων 2026. Ύστερα από 2 προκριματικές φάσεις -από τις οποίες την πρόκριση πήραν οι 8 πρώτοι κάθε κατηγορίας-, ο χανιώτικος σύλλογος συμμετείχε με 6 αθλήτριες σ’ ένα πάρα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καταφέρνοντας μεγάλες επιτυχίες.

Η Ελένη Πραματιώτη επιβεβαίωσε την πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό και στέφθηκε πρωταθλήτρια στα +68κ, ενώ η Χριστίνα Βούτα που έχει παρουσιάσει σημαντικότατη εξέλιξη με πολύ καλούς αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -52κ. Η Ιωάννα Πατεράκη ενώ απέκλεισε το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας με με εμφατικό τρόπο, μια κακή διαχείριση στα προημιτελικά της στέρησε την συνέχεια. Μαζανακη Μαριλένα, Σαρχωση Νεφέλη και Αλυγιζακη Αργυρώ έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν και έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Όπως δήλωσε ο προπονητής του συλλόγου Καντάρας Νίκος «είμαστε πολύ χαρούμενοι με την επιτυχία και την προσπάθεια όλων των παιδιών. Πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα τα οποία μας κάνουν πιο δυνατούς για την συνέχεια. Είμαι χαρούμενος για όλα τα παιδιά και το κυριότερο γυρίσαμε υγιείς και χωρίς τραυματισμούς. Ακολουθεί μια εβδομάδα χαλάρωσης και μετά ξεκινά η προετοιμασία της Πραματιωτη μέχρι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων έτους 2026, ενώ παράλληλα βάζουμε πλώρη για τους επόμενους στόχους μας. Το ΔΣ του ΑΣ Κρήτες εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα και ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον μεγάλο του χορηγό ANEK Lines καθώς και τους χορηγούς Χ-streme Stores Χανίων, Autovision KTEO Χανίων και Status Transportation.

