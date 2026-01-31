Τα ζωγραφικά έργα της Βάσως Μυλωνογιάννη – Η επανασύνδεση κτιστού και ακτίστου µέσα από το χρώµα

Στη Γκαλερί Μυλωνογιάννη (Xαριλάου Τρικούπη 12-14), η ιδιοκτήτρια και αγαπητή φίλη Βάσω Μυλωνογιάννη εγκαινιάζει σήµερα 31 Ιανουαρίου (18:00-22:00) την έκθεσή της «Αφυπνίσεις Μνήµης».

Τα έργα δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο του εγκλεισµού λόγω κορωνοϊού. Το χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου εκείνης της είχε υποβάλει την κατάσταση της εσωτερικής ειρήνης, όπως φαίνεται στα έργα της. ∆εν πρόκειται για επιφανειακή ειρήνη, ή παροδική κατάσταση ηρεµίας. Αλλά για την ενυπόστατη ειρήνη που γεννιέται όχι από λογικές ακολουθίες, αλλά από την υπεραισθητή πρόσληψη των πραγµάτων.

Τα θαλασσινά τοπία της ζωγράφου θησαυρίζουν πράγµατι έναν εναγκαλισµό ουρανού, γης και θάλασσας: την κένωση του ακτίστου µέσα στο κτιστό! Η καλλιτέχνης δεν περιεργάζεται τη φύση, όπως θα προϋπέθετε µια ορθολογική προσέγγιση στα πράγµατα, αλλά παραδίνεται• και αυτό σηµαίνει σχέση. Νοεί το κτιστό και το άκτιστο µε την καρδιά, χωρίς να καταργείται η λογική αποδοχή κανόνων, και τούτο φαίνεται από τις προοπτικές γωνίες που επιλέγει για να ξεδιπλώσει στα µάτια του θεατή ένα πανόραµα φύσης, µια ακρογιαλιά.

Ό,τι δίνει έκφραση και παλµό στη σύνθεση είναι το χρώµα, το εξαρχής πρωταγωνιστικό στοιχείο. Τα πλούσια µπλε σκούρα και οι ώχρες διαλέγονται, σπιθίζουν ή κυλούν σιωπηλά, εκπυρώνοντας την λιτότητα της σύνθεσης. Πρόκειται για µια χειρονοµιακή ζωγραφική που υπακούει όµως στα πρωτογενή στοιχεία, το χρώµα και τη σύνθεση. Το συναίσθηµα πηγάζει από την πλαστικότητα του έργου, όχι από την απεικόνιση του θέµατος, καθώς η πινελιά καταγράφει ελεύθερα και ανεπαίσθητα την εσωτερική αιτιότητα, θέλω να πω τα εσώψυχα της ζωγράφου. Τα θαλασσινά τοπία της Μυλωνογιάννη, είτε αναπτύσσονται σε συνθέσεις οριζόντιου άξονα, είτε σε τετράγωνο ή ελαφρά παραλληλόγραµµο σχήµα, ερωτοτροπούν µε το άπειρο, αποκαλύπτοντας συνδυασµούς αισθησιακής και πνευµατικής εµπειρίας.

*Η Χρύσα ∆αµιανάκη είναι καθηγήτρια Ιστορίας Ευρωπαϊκής Τέχνης και Πολιτισµού.