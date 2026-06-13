Τα ζητούµενα του τουρισµού

Ο τουρισµός αποτελεί, αναµφίβολα, τον ισχυρότερο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

Με τις µέχρι τώρα εκτιµήσεις, η Ελλάδα αναµένεται να βιώσει άλλη µια χρονιά ρεκόρ στον τουρισµό µε τα αεροδρόµια να γεµίζουν και την Κρήτη να βρίσκεται στην κορυφή των προτιµήσεων. Η Ελλάδα βρίσκεται δε στην 3η θέση προτίµησης για τους Γερµανούς και τους Ιταλούς, στην 4η για Βρετανούς και Γάλλους και στην 6η για τους Ισπανούς.

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Ελλάδα έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών εξακολουθεί να τοποθετεί ψηλά τις διακοπές κοντά στη θάλασσα, προϊόν κυρίαρχο στη χώρα µας.

Παράλληλα όµως, τα στοιχεία πανελλαδικά δείχνουν ότι ενώ οι αφίξεις επισκεπτών αυξάνονται, τα έσοδα από τον τουρισµό δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθµούς. Η αύξηση των αφίξεων συνοδεύεται ως επί το πλείστον από συγκρατηµένη κατανάλωση, εν µέσω των πληθωριστικών πιέσεων και της γενικότερης οικονοµικής κρίσης.

Σαφώς, η συζήτηση για το µέλλον του τουρισµού δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στα ρεκόρ αφίξεων. Ζητούµενο θα πρέπει να είναι ένας βιώσιµος και ανταγωνιστικός τουρισµός. Και προς την κατεύθυνση αυτή, χρειάζονται έργα υποδοµής, προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.