Τα ζαχαρούχα ποτά σε σε σχέση με την υγεία

Τα ζαχαρούχα ποτά όπως οι έτοιμοι χυμοί, αναψυκτικά, διάφορα ενεργειακά ποτά και άλλα σχετικά, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, τόσο των μεγαλυτέρων, όσο μικρότερων ηλικίας ανθρώπων, σύμφωνα με δύο διαφορετικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό ιατρικό συνέδριο ‘‘NUTRITION 2022 LIVE ON LIFE’’. Η συστηματική κατανάλωση τους συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου2, καρδιαγγειακών παθήσεων, φλεγμονών και τερηδόνας

Αναλυτικά οι επιπτώσεις στον Οργανισμό

– Μεταβολικό σύνδρομο Τα υγρά σάκχαρα δεν προκαλούν κορεσμό όπως τα στερεά τρόφιμα, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση θερμίδων. Οδηγούν σε συσσώρευση λίπους στα όργανα και αντίσταση στην ινσουλίνη

Το πρόβλημα του διαβήτη είναι ιδιαίτερα έντονο σε χώρες με χαμηλό εισόδημα κατοίκων

– Καρδιαγγειακούς κινδύνους Έρευνες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, όπως κολπική μαρμαρυγή. Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια κατάσταση, κατά την οποία η καρδιά χτυπά ακανόνιστα αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά πέντε φορές. Περισσότερα από δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να έχουν κολπική μαρμαρυγή μέχρι το 2030, σύμφωνα με τις στατιστικές της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Το κάπνισμα μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο,καθώς οι καπνιστές που έπιναν περισσότερο από δύο λίτρα ζαχαρούχων ποτών την εβδομάδα, είχαν 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής

– Οδοντική υγεία Η ζάχαρη σε συνδυασμό με τα οξέα των ποτών, διαβρώνει το σμάλτο των δοντιών, δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για την τερηδόνα

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιπτώσεις αφορούν και τα παιδιά.

Δεν είναι μόνον οι παραπάνω επιπτώσεις στην υγεία.

Η πρώτη μελέτη που παρουσιάστηκε στο επιστημονικό ιατρικό συνέδριο, περιέλαβε περισσότερες από 90.000 μετ εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, έδειξε ότι όσες εξ αυτών κατανάλωναν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό ημερησίως, αντιμετώπιζαν αυξημένο κατά 70% κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του ήπατος, σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν λιγότερο από τρία ποτά με ζάχαρη τον μήνα.

Όπως μάλιστα ανέφερε ο Λουγκάνγκ Ζάο, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας και κύριος συγγραφέας της νέας μελέτης, η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών αποτελεί πιθανό τροποποιήσι-

μο παράγοντα κινδύνου σε ότι αφορά τον καρκίνο του ήπατος, λόγω συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν «την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικής για την έγκαιρη αλλαγή της συμπεριφοράς και την πρόληψη των δυσμενών αποτελεσμάτων που συνδέονται με την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών στην παιδική ηλικία», ανάφερε η Laura Lara- Castor, πρώτη συγγραφεύς της μελέτης και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον

Τελικές δημόσιες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να αφορούν κανονισμούς, σχετικά με την επισήμανση και την εμπορία των ζαχαρούχων ποτών. Επίσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φόρους και προσπάθειες με διδασκαλίες στα σχολεία, για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα προϊόντα αυτά, όπως δήλωσαν οι ερευνητές.

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χημικός (Τ.Υπ.Αγοράς Τροφίμων)