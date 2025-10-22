menu
Πολιτισμός

Τα «βενιζελικά» σπίτια της Ηράκλειας Σερρών και η ανασυγκρότηση της περιοχής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

 

Η καταλυτική συμβολή του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ανασυγκρότηση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής των Σερρών στον Μεσοπόλεμο ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», την εφημερίδα «Καθημερινός Παρατηρητής» και τον Δήμο Σερρών, και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του γενικού διευθυντή του Ιδρύματος Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ειδικότερα, ο Χρήστος Σαμαράς, γιατρός, πρ. δήμαρχος Ηράκλειας, αναφέρθηκε στον ρόλο του Βενιζέλου στην ανάπτυξη και εξέλιξη μικρών τοπικών κοινωνιών στις Σέρρες, η Λίλα Θεοδωρίδου, τ. καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ανέλυσε τις πρότυπες πολεοδομικές παρεμβάσεις των βενιζελικών κυβερνήσεων στην πυρίκαυστο ζώνη της πόλης των Σερρών και στην Τζουμαγιά (Ηράκλεια) και ο Αντώνης Φραγγεδάκης, δικηγόρος, πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητας Ν. Σερρών «Το Αρκάδι», παρουσίασε την ιστορική εξέλιξη του βενιζελισμού στις Σέρρες. Τον συντονισμό είχε ο Πασχάλης Τόσιος, σύμβουλος έκδοσης του «Καθημερινού Παρατηρητή».
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι δήμαρχοι Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα και Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργος Κουκουράκης και η εκδότρια της εφημερίδας «Καθημερινός Παρατηρητής» Αδαμαντία Φραγκεδάκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία», παραγωγή του Ιδρύματος, της ΕΡΤ και της Long Run Productions.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα «βενιζελικά» σπίτια της Ηράκλειας, η οποία είχε ισοπεδωθεί στη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου από τους Βούλγαρους κατακτητές της Ανατολικής Μακεδονίας και οι κάτοικοί της είχαν εκτοπισθεί στη βουλγαροκρατούμενη σερβική πόλη Ποζάρεβιτς. Πρόκειται για μερικές εκατοντάδες κεραμοσκεπείς κατοικίες, που κατασκευάστηκαν το 1930 για να στεγάσουν οικογένειες γηγενών και προσφύγων που διέμεναν σε πρόχειρα παραπήγματα. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έθεσε τον θεμέλιο λίθο για την ανοικοδόμηση της Ηράκλειας.
Τα εναπομείναντα «βενιζελικά» σπίτια επισκέφθηκαν την επομένη της εκδήλωσης ο αναπληρωτής διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Κουκουράκης, ο δήμαρχος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο πρ. δήμαρχος Χρήστος Σαμαράς, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και η αντιδήμαρχος Ζωή Μαρίγκου και Νατάσα Χαλκίδου αντίστοιχα, η πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Άννα Ζιώγα, η εκδότρια και ο σύμβουλος έκδοσης του «Καθημερινού Παρατηρητή» Αδαμαντία Φραγκεδάκη και Πασχάλης Τόσιος.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, εκ μέρους του Ιδρύματος ο κ. Κουκουράκης δήλωσε: «Τα “βενιζελικά” σπίτια μάς μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, αψευδείς μάρτυρες της ευαισθησίας, της εμπνευσμένης πολεοδομικής πολιτικής και της αποτελεσματικότητας των βενιζελικών κυβερνήσεων. Το 1930 γεννήθηκε εδώ μία νέα πρότυπη πόλη. Συγχαίρουμε τον “Καθημερινό Παρατηρητή” που είχε την πρωτοβουλία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Το Ίδρυμα θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνολικά της κοινωνίας της περιοχής για τη διαμόρφωση ενός βενιζελικού σπιτιού σε χώρο μνήμης»»

