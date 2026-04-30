Τα… βάσανα της Αγοράς

Φιλοφρονήσεις πολλές και αλληλοσυγχαρητήρια χθες µεταξύ των µελών της ∆ηµοτικής Αρχής, για τα «όσα τράβηξαν» αναφορικά µε την κατάρτιση του κανονισµού της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων. Λίγο πολύ σαν… Γολγοθάς παρουσιάστηκε η όλη προσπάθεια.

Προφανώς και δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση, προφανώς κι εργάστηκαν υπάλληλοι του ∆ήµου και στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής για να φτάσουµε εδώ που φτάσουµε.

Τον… µεγάλο σταυρό όµως του µαρτυρίου, τον σήκωσε ο εµπορικός κόσµος του Κάτωλα που είδε την κίνηση να καταρρέει από το παρατεταµένο λουκέτο στη ∆ηµοτική Aγορά, τα ταµεία των καταστηµάτων να αδειάζουν και τις υποχρεώσεις τους να αυξάνονται.

Και γι’ αυτούς µια κουβέντα, δυστυχώς δεν ειπώθηκε στο χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο.