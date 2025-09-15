Tα «θέλω» της γενιάς Z

Οι επιθυµίες και η γενικότερη στάση ζωής, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πλήθους ερευνών και µελετών για την Generation Z (όσους έχουν γεννηθεί περίπου µεταξύ 1997-2012) τα τελευταία χρόνια, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το dna του επόµενου παραγωγικού δυναµικού και φυσικά καταναλωτικού κοινού.

Η επιθυµία για οικονοµική ανεξαρτησία (87%), η συνέπεια µε τα «θέλω» και τις αξίες τους (84%) και η δηµιουργία σχέσεων (60%) ξεχωρίζουν ως βασικές προτεραιότητες και ορόσηµα για τη Gen Z, όπως καταγράφει πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, σε συνεργασία µε τη Young China Group LLC.

To φαινόµενο της «συχνής αλλαγής εργασίας» θεωρείται πλέον φυσιολογικό, µε σχεδόν έξι στους δέκα να εκτιµούν ότι θα εργαστούν σε έως και πέντε εργοδότες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η κυρία Μαρία Καραµεσίνη, καθηγήτρια Οικονοµικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ προχωρεί σε µερικές ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις σχετικά µε τους νέους σήµερα.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει έντονη η τάση απόκτησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων τίτλων σπουδών, καθώς «οι νέοι πιστεύουν ότι κατά αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν την είσοδο στον επαγγελµατικό στίβο µε καλύτερους όρους και προϋποθέσεις».

«Βεβαίως και τα προηγούµενα χρόνια, τη δεκαετία του 2010 και νωρίτερα υπήρχε έντονο το ενδιαφέρον για µεταπτυχιακά στους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σήµερα όµως το µεταπτυχιακό θεωρείται από τους νέους απαραίτητη προϋπόθεση για το κάτι παραπάνω», θα πει χαρακτηριστικά.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ

Κατά συνέπεια, θα σηµειώσει, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παρατηρείται το φαινόµενο να αλλάζουν συχνά δουλειά, καθώς βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους και να εξασφαλίζει καλύτερες αµοιβές και συνθήκες εργασίας.

Και έτσι παρουσιάζεται ας πούµε το οξύµωρο, όπως θα τονίσει, να είµαστε σε µια εποχή που ναι µεν υπάρχει προσφορά θέσεων εργασίας αλλά, καθώς οι εργασιακές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, όχι µόνο µε την κρίση του 2008 και τα µνηµόνια αλλά και µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις της τελευταίας εξαετίας, ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη στην προσφορά «ποιοτικών» θέσεων εργασίας. Και οι νέοι θέλουν να είναι σε ευθεία σύνδεση µε το αντικείµενό τους αλλά και η όποια θέση να παρέχει προοπτικές εξέλιξης και να είναι αντάξια των προσδοκιών τους.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που τείνει να λάβει πολιτισµικά χαρακτηριστικά, είναι ο συνδυασµός των σπουδών µε την εργασία. «Οι νέοι δουλεύουν ενόσω σπουδάζουν πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν. Για την οικονοµική τους ανεξαρτησία αλλά κυρίως για να µην επιβαρύνουν την οικογένειά τους. «Οι γονείς που βιώνουν σήµερα δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, ακρίβεια, υψηλά ενοίκια κτλ. µε χαµηλούς µισθούς, µέχρι ένα σηµείο µπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους οικονοµικά όσο σπουδάζουν. Και οι νέοι από την άλλη, θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να δουλεύουν για να µην επιβαρύνουν τους δικούς τους». «Αν δεν έχουν µια κανονική δουλειά σε ετήσια βάση, δεν νοείται να µην πάνε σεζόν στον τουρισµό», θα τονίσει.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Σύµφωνα µε την έρευνα της ΕΥ οι νέοι ενήλικες εµφανίζουν µια εντυπωσιακή αλλαγή στις αντιλήψεις τους για τα παραδοσιακά ορόσηµα της ζωής και τον ορισµό της επιτυχίας. Η ψυχική και σωµατική υγεία (51%) αποτελούν για πολλούς τον βασικό δείκτη µελλοντικής επιτυχίας, µε τις οικογενειακές σχέσεις (45%) να ξεπερνούν την οικονοµική ευηµερία (42%) στις περισσότερες χώρες.

Για τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η µελέτη, επιβάλλει έναν ουσιαστικό µετασχηµατισµό στον τρόπο που διαχειρίζονται και προσεγγίζουν το ανθρώπινο δυναµικό. ∆ηλαδή, οι οργανισµοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου, ενώ τα brands χρειάζεται να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσµατικά µε ένα κοινό που επανεξετάζει συνεχώς τι σηµαίνει κατανάλωση και επιτυχία στη σύγχρονη εποχή.

Έτι περαιτέρω, σύµφωνα µε την έρευνα «Παγκόσµιο Βαρόµετρο Ανθρώπινου ∆υναµικού 2024» της ManpowerGroup, η γενιά «Ζ» εµφανίζεται λιγότερο βέβαιη ότι θα µπορέσει να βρει µια νέα εργασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Όσον αφορά στην αναβάθµιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων, παγκόσµια µελέτη της Indeed (2004), έδειξε ότι το 45% των µελών της Gen Z είναι ανοιχτό στο να αναλάβει παράλληλα πρότζεκτ ή µικρές δουλειές για να ενισχύσει την επαγγαλµατική του εξέλιξη. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες γενιές, πολλά µέλη της Gen Z αναγνωρίζουν ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζοµένων, µε το 42% να θεωρεί την εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας ως την πιο αποτελεσµατική µέθοδο εξέλιξης.

Έτερη µελέτη της Deloitte καταδεικνύει ότι αντί να κυνηγούν τίτλους, οι εργαζόµενοι της γενιάς Ζ επικεντρώνονται στην ουσία, στην πραγµατική απόκτηση δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η Deloitte έδειξε ότι το 70% των εργαζοµένων αυτής της γενιάς, αφιερώνει χρόνο κάθε εβδοµάδα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και ότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη κατατάσσεται στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που η γενιά Ζ λαµβάνει υπόψη όταν επιλέγει εργοδότη.

Και εν τέλει τούτη η γενιά δεν περιορίζεται απλώς στο να µιλά για την επιθυµία τους για ουσιαστική εργασία. Ο σκοπός είναι κρίσιµος για την πλειονότητα (89%) όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση και ευηµερία αλλά το 44% έχει στην πραγµατικότητα εγκαταλείψει θέσεις εργασίας που δεν είχαν για αυτούς νόηµα.