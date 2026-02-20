Τα σύννεφα πολέµου στη Μέση Ανατολή

Ο κίνδυνος για γενικευµένη ανάφλεξη του πολέµου στη Μέση Ανατολή µε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις σε βάρος της διεθνούς ειρήνης είναι πιο ορατός από ποτέ.

Η ένταση µεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιµακώνεται αφού οι συνοµιλίες των δύο χωρών για τα πυρηνικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, µε τον Τραµπ να δίνει περιθώριο δέκα ηµερών για να βρεθεί λύση, ενώ την ίδια ώρα, παραβιάζεται κατά κόρον η εκεχειρία στη Γάζα, µε συνεχή σφυροκοπήµατα από το Ισραήλ.

Το Νόµπελ ειρήνης… αναζητά διακαώς από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αµερικανός πρόεδρος, που έχει υποσχεθεί να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Τον τερµατισµό του πολέµου έχει υποσχεθεί και για την Ουκρανία… αλλά φευ!

Τα πράγµατα δεν… του έρχονται όπως επιθυµεί!

Σαφώς, οι πιθανότητες για επικίνδυνες κλιµακώσεις καθιστούν αναγκαίες την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη διεθνή κοινότητα, ώστε να αποφευχθεί µία γενικευµένη σύρραξη µε καταστροφικές επιπτώσεις για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Ο κόσµος, οι κοινωνίες θέλουν ειρήνη, πρόοδο, ευηµερία.

Και βέβαια, να µην χυθεί και άλλο αίµα αθώων αµάχων.