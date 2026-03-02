Τα συνήθη µέτρα ασφαλείας στη Συναγωγή “Ετς Χαγίµ”

Με τα συνήθη µέτρα ασφαλείας λειτουργεί η Συναγωγή “Ετς Χαγίµ” στα Χανιά καθώς σύµφωνα µε πληροφορίες δεν έχει υπάρξει κάποιος “συναγερµός” για αύξηση των µέτρων ασφαλείας, µετά την έναρξη της επίθεσης εναντίoν του Ιράν και τα αντίποινα που προχώρησε στη συνέχεια αυτό. Ήδη το µνηµείο έχει 24ωρη φύλαξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.