Τα συνδυαστικά κέρδη της ανάγνωσης, της αφήγησης και του γραψίµατος

«Θέλω να πάω στα 120 µου εξοµολογήθηκε 100χρονίτης Αποκορωνιώτης όταν ζήτησε αφιέρωση στο βιβλίο µου ‘‘Τα Καλοζώιτά µας χρόνια’’.

«Να σου ευχηθώ στα 110;» προτείνω.

«Τι λες τώρα, µια από τα χωριά µας έφθασε τα 118».

«Το ρεκόρ µακροζωίας είναι 122», τον πληροφορώ…

«Ε, τότε να πάω στα 125», απαντά αυθόρµητα.

Η ζωντάνια, κι η θέληση του αειθαλούς Πέτρου ήταν εµφανής.

Του ευχήθηκα να κατακτήσει το ρεκόρ µακροζωίας.

Στο σηµείωµα παραθέτω τα συνδυαστικά οφέλη της ανάγνωσης, της αφήγησης και της συγγραφής ιστοριών, όπως τα ανέπτυξα στο Λύκειο των Ελληνίδων την 22.10.25.

Ευχαριστήριο θερµό

Έγραψα τον Σεπτέµβρη ότι εθελοντισµός + καλοσύνη έχουν στεριώσει στα Χανιά. Ένα τέτοιο µετερίζι είναι το Λύκειο των Ελληνίδων.

Στο Λύκειο συντοπίτισσες µας εργάζονται µεθοδικά και παράγουν έργο και όχι θόρυβο.

Ευχαριστώ το Λύκειο Ελληνίδων κι ιδιαίτερα την πρόεδρό του κ. Τατιάνα Κουράκη, την γ.γ. κ. Άννα Μακράκη-Καρέλα κι όλες τις κυρίες του ∆.Σ. για την φιλοξενία της παρουσίασης του βιβλίου µου ‘‘Τα Καλοζώιτά µας χρόνια’’.

Ευχαριστώ θερµά τους φιλίστορες παρουσιαστές του ∆ηµήτρη Νικολακάκη και Μαρία Μαράκη για τα υποστηρικτικά τους λόγια.

Συντροφιά στη µοναξιά

‘‘Τα Καλοζώιτά µας χρόνια’’ είναι µια απόπειρα καταγραφής των καλών πρακτικών µιας γενιάς Χανιωτών. Στόχος µου είναι αυτές οι πρακτικές να σας συντροφεύουν σε περιόδους ρουτίνας ή µοναξιάς.

Για να στοχαστείτε και να οργανώσετε µικροαλλαγές πορείας. Κι υπάρχουν άπειρες επιλογές, άπειρες Ιθάκες.

Ένας αντιρρησίας αντιδρά «∆εν µας αφήνεις, ρε Κυριάκο που λες να κάνουµε αλλαγές». «Έχει δίκιο;».

Οι ειδικοί λένε όχι.

Η αναζήτηση του νέου και το ξεβόλεµα, µας υποχρεώνουν να βλέπουµε τον κόσµο διαφορετικά.

Έχουµε κέρδη, αν υιοθετήσουµε αλλαγές.

Πόσες υιοθεσίες;

Με κάθε υιοθεσία αλλαγών, ενισχύετε τη µνήµη σας και την καλή της εκτελεστική λειτουργία, δηλαδή προγραµµατισµό, λύση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων. Επίσης, βελτιώνετε την κοινωνική σας δραστηριότητα, την συναισθηµατική σας ισορροπία και την ανθεκτικότητα σας στο στρες

Αν κάνετε πολλές υιοθεσίες, τότε θα εξελιχθείτε σε επίµονους στοχοκατακτητές.

Έχουν οφέλη οι επίµονοι στοχοκατακτητές; Ναι, κι είναι αναπάντεχα υψηλά. Η επιµονή τους να ξεπερνούν δυσκολίες, αναποδιές και αποτυχίες, τους βοηθάει να αναπτύσσουν ένα πλούσιο δίκτυο συνάψεων.

Γίνονται δηµιουργικοί, κι απολαµβάνουν κάθε µικρή τους στοχοκατάκτηση σαν παιδιά.

Ποιοι είναι οι υπερ-ηλικιωµένοι;

Απάντηση… Είναι οι 80χρόνες και οι 80χρόνοι µε καλύτερη µνήµη από 50χρόνους κι υψηλό βαθµό εν-συναίσθησης.

Οι υπερ-ηλικιωµένοι λαχταρούν νέες εµπειρίες. ∆εν είναι προσκολληµένοι σε ένα συγκεκριµένο υγιεινό τρόπο ζωής ή διατροφής. Μπορεί να µην αθλούνται τακτικά κι αρκετοί είναι υπέρβαροι.

Ζωντανό παράδειγµα µελλοντικής υπερ-ηλικιωµένης, η 70χρόνη Μαρία Ευθυµίου. Μίλησε πρόσφατα για την ‘‘Ναυτοσύνη των Ελλήνων’’ στο 2ο Γυµνάσιο χωρίς σηµειώσεις, κι όποτε χρειάστηκε να διακόψει έπιασε το νήµα από εκεί που το άφησε!

Πληθώρα συνδυαστικά οφέλη

Παραθέτω τα συνδυαστικά οφέλη που σας υποσχέθηκα…

Η ανάγνωση βιβλίων κρατάει σε εγρήγορση πνεύµα και ψυχή, µειώνει το άγχος, επιτρέπει να γινόµαστε χρόνο-ταξιδιώτες.

Ο χρόνος διαστέλλεται όταν διαβάζουµε, αφηγούµαστε ή γράφουµε τις ιστορίες µας.

Οι λειτουργίες της µνήµης που ενεργοποιούνται και ενισχύονται όταν διαβάζουµε, αφηγούµαστε, ακούµε ιστορίες ή τις γράφουµε είναι: Η λεκτική µνήµη, η βραχεία µνήµη, η οπτικό-χωρική µνήµη, η µνήµη κειµένων, η µακρόχρονη µνήµη και η µνήµη µελλοντικών επεισοδίων.

Λειτουργίες της µνήµης συνεργάζονται για να κάνουν 2πλή κωδικοποίηση των πληροφοριών.

Τα άτοµα της 3ης ηλικίας µε αναπτυγµένη µνήµη κειµένων χρησιµοποιούν αφηρηµένα ουσιαστικά, έτσι χαρακτηρίζονται νεότερα…

Ενισχύεται η εν-συναίσθηση, η φαντασία και η ευεξία µας.

Τα διαβάσµατα πλουτίζουν τις τράπεζες των πληροφορίων µας.

Η αφήγηση επεισοδίων της ζωής µας φωτίζουν επεισόδια άγραφα, παραδείγµατα επιµονής + στοχοκατάκτησης σε δυσκολότερες συνθήκες.

Σε κάθε αφήγηση έχουµε διαγενεακή επικοινωνία, συναισθηµατική σύνδεση, µεταφορά αξιών & πρωτογενούς γνώσης, και ενίσχυση της αυτό-εκτίµησης µας.

Επιπλέον, οι ακροατές, τα παιδόγγονα µας, αναπτύσσουν την διαίσθηση τους και νιώθουν ότι συµπορεύονται µαζί µας.

Συµπερασµατικά

Παραθέτω µία σοφή συµβουλή του Αϊνστάιν…

«Τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε δεν µπορούν να λυθούν στο ίδιο επίπεδο σκέψης που είµαστε όταν τα δηµιουργήσαµε».

Τι σηµαίνει αυτό;

Για να λύνουµε τωρινά προβλήµατα, οφείλουµε να αλλάζουµε πορείες, να ξεβολευόµαστε, να βλέπουµε τον κόσµο διαφορετικά.

Έτσι κερδίζουµε την ευζωία.