Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνεργασίες

Τα Στενά του Ορµούζ στο επίκεντρο της διεθνούς κρίσης

Φίλιππος Ζάχαρης
Φίλιππος Ζάχαρης
Η νέα κλιµάκωση της έντασης ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και το Ιράν επαναφέρει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας τα Στενά του Ορµούζ, ένα από τα πιο κρίσιµα γεωστρατηγικά σηµεία του πλανήτη. Η απειλή του Ντόναλντ Τραµπ για πλήγµατα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, συνοδεύεται από προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι θα απαντήσει στοχεύοντας κρίσιµες υποδοµές των κρατών του Κόλπου.

Το ενδεχόµενο αυτό δηµιουργεί φόβους όχι µόνο για στρατιωτική κλιµάκωση αλλά και για σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσµια οικονοµία.
Το µήλον της έριδος λοιπόν για την διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσµο αν µη τι άλλο δοκιµάζει τις αντοχές των αντιπαρατιθέµενων δυνάµεων του Κόλπου αλλά και τις συµµαχίες που µπορούν να δηµιουργηθούν, συµπεριλαµβανοµένης και της επικείµενης συµµετοχής των ανταρτών Χούθι της Υεµένης στον αντιαµερικανικό άξονα που προς στιγµή µένουν εκτός αντιπαράθεσης.
Τα δεδοµένα της πολεµικής αναµέτρησης δεν έχουν και πολύ αλλάξει ο ίδιο όπως και οι συσχετισµοί στην ευρύτερη περιοχή, µιας και αφενός το Ιράν παρά τις επιθέσεις που υφίσταται, εξακολουθεί να πλήττει πότε στα τυφλά και πότε όχι µε πυραυλικές επιθέσεις τα φίλα προσκείµενα στις ΗΠΑ αραβικά κράτη, ενώ παρά τον αποδεκατισµό κυβερνητικών στελεχών, από την µια δείχνει να υπάρχει πάντα αντικατάσταση ενώ και το ισλαµικό κράτος συνεχίζει την καταστολή σε βάρος των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών.
Το βάρος λοιπόν πέφτει στα στενά του Ορµούζ, το µήλον της έριδος ανάµεσα στα αντιµαχόµενα µέρη, αλλά και ένα από τα βασικά χαρτιά του ιρανικού καθεστώτος.
Τα Στενά του Ορµούζ, λοιπόν, αποτελούν τη µοναδική θαλάσσια έξοδο από τον Περσικό Κόλπο προς τον Κόλπο του Οµάν και στη συνέχεια προς τον Ινδικό Ωκεανό.
Από το στενό αυτό πέρασµα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσµιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου, καθώς και µεγάλο µέρος των εξαγωγών υγροποιηµένου φυσικού αερίου από το Κατάρ. Η ενεργειακή εξάρτηση της διεθνούς αγοράς από την περιοχή είναι τόσο µεγάλη, ώστε ακόµη και περιορισµένες απειλές αρκούν για να προκαλέσουν άνοδο στις τιµές του πετρελαίου και έντονη νευρικότητα στις χρηµαταγορές.
Η ιδιαιτερότητα της παρούσας κρίσης είναι ότι το Ιράν δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτικό αποκλεισµό για να παραλύσει την εµπορική κίνηση. Η παρουσία ταχύπλοων σκαφών, η πιθανότητα τοποθέτησης ναρκών ή ακόµη και ο κίνδυνος µεµονωµένων πυραυλικών επιθέσεων δηµιουργούν τόσο υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, ώστε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν ήδη τη διέλευση δεξαµενόπλοιων.
Στην πράξη, δηλαδή, η ναυσιπλοΐα µπορεί να διακοπεί χωρίς να έχει κλείσει επισήµως το πέρασµα.
Στην περίπτωση αµερικανικών πληγµάτων, πιθανότεροι στόχοι θεωρούνται µεγάλες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου στο εσωτερικό του Ιράν, καθώς περίπου το 80% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας βασίζεται στο φυσικό αέριο.
Ένα τέτοιο πλήγµα θα µπορούσε να προκαλέσει εκτεταµένες διακοπές ρεύµατος, προβλήµατα στην ύδρευση, δυσλειτουργία βιοµηχανιών και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις σε µεγάλα αστικά κέντρα όπως η Τεχεράνη.
Για τον ιρανικό πληθυσµό, που ήδη δοκιµάζεται από κυρώσεις και περιορισµούς, ένα τέτοιο σενάριο θα επιδείνωνε δραµατικά τις συνθήκες διαβίωσης.
Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να στοχεύσει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στις χώρες του Κόλπου, όπου η πρόσβαση σε πόσιµο νερό εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τέτοιες µονάδες. Σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ, η καταστροφή ή η διακοπή λειτουργίας µεγάλων µονάδων αφαλάτωσης θα µπορούσε να επηρεάσει άµεσα εκατοµµύρια κατοίκους, αλλά και κρίσιµους τοµείς όπως η βιοµηχανία, τα δίκτυα δεδοµένων και ο τουρισµός.
Η σηµασία των Στενών του Ορµούζ υπερβαίνει συνεπώς κατά πολύ τα όρια µιας περιφερειακής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για έναν στενό θαλάσσιο διάδροµο που λειτουργεί ως βασική αρτηρία της παγκόσµιας ενεργειακής τροφοδοσίας.
Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή εκεί µετατρέπεται άµεσα σε διεθνές οικονοµικό γεγονός, µε επιπτώσεις στις τιµές των καυσίµων, στον πληθωρισµό, στο κόστος µεταφορών και στη γενικότερη αίσθηση γεωπολιτικής ασφάλειας

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
