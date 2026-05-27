Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά, προειδοποίησε σήμερα η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας (AoMRC), καλώντας τους βουλευτές να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη βλάβη που προκαλεί στους νέους η παρατεταμένη έκθεση σε οθόνες.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η AoMRC, ο κεντρικός συντονιστικός φορέας των ιατρικών κολεγίων και σχολών της Βρετανίας, παρουσίασε τις επιπτώσεις που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η βρετανική κυβέρνηση με στόχο την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Κατατάσσεται μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα» στις δραστηριότητες τις οποίες όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες, τονίζει η AoMRC.

« Λίγα είναι τα ζητήματα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι γιατροί τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια όσο οι επιπτώσεις που έχει αυτή τη στιγμή στην υγεία των παιδιών και των νέων η απεριόριστη έκθεση στην τεχνολογία και τις συσκευές», προσθέτει.

Περισσότεροι από τους μισούς από τους 132 γιατρούς που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα.

Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα, τα οποία για παράδειγμα προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων ακραίας πορνογραφίας, έως επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο διαδίκτυο.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών, αλλά και την επιβολή χρονικών ορίων στη χρήση κάποιων εφαρμογών.

Πέρυσι η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά κάτω των 16 ετών, με ευρωπαϊκές χώρες να εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα.

Η νομοθεσία της Βρετανίας περί ασφάλειας του διαδικτύου απαιτεί από τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τα παιδιά από παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο, αλλά η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να κάνει περισσότερα.

«Το ερώτημα δεν είναι αν θα δράσουμε. Θα δράσουμε, είτε αυτό πρόκειται για απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών είτε για περιορισμούς σε βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες» των εφαρμογών, υπογράμμισε η Λιζ Κένταλ, υφυπουργός Τεχνολογίας μιλώντας στο BBC News.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

