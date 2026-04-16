Τα σηµάδια του χρόνου στον επιπροµαχώνα “Σαν Σαλβατόρε”

Έχει περάσει µια 15ετία από τις εκτεταµένες εργασίες συντήρησης που είχαν γίνει τότε στον προµαχώνα “Σαν Σαλβατόρε” από τον αείµνηστο προϊστάµενο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έπειτα του “Γραφείου Τειχών” Μιχάλη Ανδριανάκη. Ο επιπροµαχώνας πλέον σε διάφορα σηµεία του δεν παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα. Πέτρες έχουν φθαρεί, η διάβρωση έχει προχωρήσει σε πολλά σηµεία, η εικόνα του δεν είναι η καλύτερη. Καιρός δεν είναι η “Εφορεία Αρχαιοτήτων” να ξεκινήσει τη διαδικασία προκειµένου να ενταχθεί σε κάποιο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µια γενναία παρέµβαση στον επιπροµαχώνα; Και να δροµολογηθεί κάποια στιγµή η εξασφάλιση της επισκεψιµότητάς του; Παρότι είναι περιφραγµένος, το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου (εξαίρεση όταν γίνεται κάποια πολιτιστική εκδήλωση) και πάλι µέσα στον επιπροµαχώνα θα βρεις δεκάδες νεαρούς κυρίως τις απογευµατινές και βραδινές ώρες.