Τα σφηνάκια λαδολέμονου είναι η νέα viral τάση ευεξίας – Έχουν όμως πραγματικά οφέλη;

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι λάτρεις της ευεξίας σε TikTok και Instagram ισχυρίζονται ότι ο συνδυασμός ελαιόλαδου και χυμού λεμονιού χαρίζει λαμπερό δέρμα, βοηθά στην πέψη και στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

Όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, τα σφηνάκια ευεξίας είναι μια τάση που επικρατεί εδώ και λίγα χρόνια, λέει η διαιτολόγος Λόρεν Μάνακερ. Κατά καιρούς έχουν γίνει μόδα το μηλόξυδο, τα μείγματα τζίντζερ-κουρκουμά, η αλόη βέρα και ο χυμός καρότου.

Έχουν όμως πραγματικά οφέλη; Τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν στον Guardian.

Ωφελεί την υγεία το ελαιόλαδο με λεμόνι;
Η διαιτολόγος Μισέλ Ρουθενστάιν προειδοποιεί ότι κάποιοι μπορεί να νιώσουν καούρα λόγω της οξύτητας του λεμονιού και της πικάντικης έντασης του λαδιού. Ωφελεί όμως την υγεία; Ελάχιστα, λέει η διαιτολόγος. Αυτό που ωφελεί στην πραγματικότητα είναι το ελαιόλαδο, καθώς μια κουταλιά χυμού λεμονιού καλύπτει μόνο περίπου το 6% της ημερήσιας ανάγκης σε βιταμίνη C.

Η έρευνα δείχνει ότι η μεσογειακή διατροφή- που περιλαμβάνει περίπου τέσσερις κουταλιές ελαιόλαδο την ημέρα ως κύρια πηγή λιπαρών, μαζί με πολλά λαχανικά, ψάρι και πολύ μικρή ποσότητα κόκκινου κρέατος, βουτύρου ή επεξεργασμένων δημητριακών, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού καρδιακού επεισοδίου κατά 25%.

Το ελαιόλαδο έχει ευεργετική δράση στην καρδιά επειδή είναι μονοακόρεστο λιπαρό. Τα κορεσμένα λιπαρά, που περιέχουν το βούτυρο και το κόκκινο κρέας, αυξάνουν την «κακή» χοληστερόλη (LDL)– που συσσωρεύεται στις αρτηρίες. Τα μονοακόρεστα λιπαρά βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης και διατηρούν τις αρτηρίες ευέλικτες.

Επιπλέον, το ελαιόλαδο περιέχει πολυφαινόλες, φυτικά αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φθορά των κυττάρων και τη φλεγμονή. Μια κουταλιά ελαιόλαδο περιέχει 7–15 mg πολυφαινολών, ανάλογα με την παραγωγή και τις ελιές. Τα εξαιρετικά παρθένα, κρύας εκχύλισης ελαιόλαδα διατηρούν την υψηλότερη συγκέντρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο περιέχει περίπου 14 γραμμάρια μονοακόρεστων λιπαρών και 120 θερμίδες, δηλαδή περίπου την ίδια ποσότητα λίπους και θερμίδων με μισό αβοκάντο μεσαίου μεγέθους.

Είναι καλύτερο να τα πίνουμε ή να τα τρώμε;
Ο χυμός λεμονιού και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι θρεπτικά και μόνα τους. Ωστόσο, ένα μέρος της ωφέλειάς τους έγκειται στο ότι βοηθούν στην απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών που περιέχονται σε φρούτα και λαχανικά, λέει η διαιτολόγος. Για παράδειγμα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, ενώ οι ντομάτες λυκοπένιο – όλα αυτά είναι λιποδιαλυτά αντιοξειδωτικά που απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισμό μας όταν καταναλώνονται μαζί με λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο.

Η βιταμίνη C βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου από φυτικά τρόφιμα όπως το σπανάκι. Αν καταναλώνετε μόνο ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού, χάνετε την ευκαιρία να αυξήσετε την πρόσληψη άλλων θρεπτικών συστατικών. Το πλεονέκτημα του να τα πίνετε σκέτα είναι ότι παραμένουν ακατέργαστα. Ωστόσο, οι πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο και η βιταμίνη C είναι ευαίσθητες στη θερμότητα. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο, το καλύτερο είναι να βάζετε το μείγμα ελαιολάδου και λεμονιού στις σαλάτες.

Βελτιώνουν το δέρμα;
Οι influencers ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο σφηνάκι καθαρίζει και κάνει το δέρμα πιο λαμπερό. Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος, όπως η ακμή, αλλά αυτό οφείλεται περισσότερο στις τροφές που αποκλείει (π.χ. επεξεργασμένα και γλυκά) παρά στο ελαιόλαδο, εξηγεί η δερματολόγος Δρ. Λόρεν Κόουλ.

Οι πολυφαινόλες είναι αντιφλεγμονώδεις και η βιταμίνη C προωθεί τη σωστή παραγωγή κολλαγόνου. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι τα σφηνάκια αυτά βελτιώνουν το υγιές δέρμα. Πιο αποτελεσματική είναι η χρήση τοπικών προϊόντων που περιέχουν αυτά τα συστατικά.

Βοηθούν στην πέψη;
Το ελαιόλαδο λειτουργεί ως φυσικό λιπαντικό για το πεπτικό σύστημα και μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυσκοιλιότητα. Ο χυμός λεμονιού μπορεί να αυξήσει την παραγωγή γαστρικών υγρών και την ταχύτητα πέψης, αλλά η υπερβολική ποσότητα οξέος συνδέεται με έλκη και καούρες.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν;
Άτομα που έχουν προβλήματα χοληδόχου κύστης (π.χ. πέτρες), πάσχουν από τη νόσο του Crohn ή από ορισμένες πεπτικές διαταραχές, πρέπει να είναι προσεκτικά. Όσα παίρνουν αντιπηκτικά ή φάρμακα για το σάκχαρο πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, καθώς το ελαιόλαδο μπορεί να έχει ήπια αντιπηκτική δράση και να συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης.

 

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

