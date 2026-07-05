Τα Σφακιά τιμούν τον Νίκο Ξυλούρη στις 12 Ιουλίου

Τα Σφακιά τιμούν τον Νίκο Ξυλούρη, τον «Αρχάγγελο της Κρήτης», 90 χρόνια από τη γέννηση του. Στις 12 Ιουλίου στις 21:30 το Φραγκοκάστελλο αγκαλιάζει τον Ψαρονίκο, τη ζωή του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, φιλοξενώντας την μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης ο Αρχάγγελο της Κρήτης».

Μία βραδιά γεμάτη μνήμες, συγκίνηση και τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε παραγωγή της Stages Network και Αθηναϊκά Θέατρα, με το κείμενο να υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη το οποίο είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

«Τα τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, με το κρητικό πρόγραμμα της παράστασης να έχει επιμεληθεί μουσικά ο Ross Daly και την τελική διαμόρφωση του κειμένου, η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, θα μας μεταφέρουν νοητικά και συναισθηματικά ανάμεσα σε προσωπικότητες που αναβιώνουν στην παράσταση» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οπως προστίθεται «το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής»

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.