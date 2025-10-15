menu
Τα σχέδια να γίνουν πράξεις!

Γιώργος Κώνστας
0
0

Πλέον τα έχουµε σχεδόν όλα για τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές των Χανίων. Και τη βασική νοµοθεσία και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες εγκεκριµένες από το Υπουργείο που θα πρέπει βέβαια να γίνουν και προεδρικά διατάγµατα.
Έστω µε καθυστέρηση δεκαετιών έγινε το αυτονόητο. Γιατί παρ’ όλα αυτά όµως κανείς από τους πραγµατικά ενδιαφερόµενους για τη προστασία των περιοχών αυτών δεν ησυχάζει; Γιατί απλά το ίδιο έργο το έχουµε δει πολλές φορές! Σε αυτή τη χώρα και σε µικρογραφία και στα Χανιά έχουµε “χορτάσει” από νοµοθεσίες και µέτρα, εκεί που υστερούµε τραγικά είναι η εφαρµογή! Γιατί για να εφαρµοστούν όλα όσα ορίζει η νοµοθεσία θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο που απαιτεί “σπάσιµο αυγών”.
Τα διαχειριστικά σχέδια περιοχών όπως ο Μπάλος, το Λαφονήσι, ακόµα και τα Φαλάσαρνα θα απαιτούν συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων που θα µπορούν να τα επισκέπτονται.
Η κοσµοσυρροή από τον Ιούνιο µέχρι και τον Σεπτέµβριο αφήνει “πληγές” στις προστατευόµενες αυτές περιοχές και αποτελεί και το κυριότερο παράπονο όσων τις επισκέπτονται! Θα µπουν αριθµητικά όρια και θα εφαρµοστούν;
Η λίµνη της Αγιάς θα εµφανίζει σχεδόν κάθε καλοκαίρι εικόνα αποξηραµένου βάλτου µε λίγο νερό, ποιος θα φροντίσει ώστε να πάψει αυτή η κατάσταση;
Τι γίνεται µε τις αποχετεύσεις στην λίµνη του Κουρνά και πόσο αντιµετωπίζεται η αυθαίρετη δόµηση, η διάνοιξη δρόµων, η ανεξέλεγκτη βόσκηση στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων;
Αυτά είναι ερωτήµατα για τα οποία και οι τοπικοί φορείς πέρα από τα αρµόδια Υπουργεία και τους Οργανισµούς τους οφείλουν να δώσουν απαντήσεις, όχι όµως στα λόγια και στις διακηρύξεις, αλλά µέσω πολύ συγκεκριµένων πράξεων τους…

