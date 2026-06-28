Τα “ψιλά γράμματα” της ρύθμισης των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ

Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών αποκτούν περίπου 1,5 εκατ. οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Όπως μεταδίδει το capital.gr, η ρύθμιση αφορά οφειλές ύψους 47,5 δισ. ευρώ από το συνολικό χρέος των 51,8 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αναμένεται να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που ξεκινά πιθανότατα στο τέλος του μήνα ή στις αρχές Ιουλίου, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για πολλούς μικρούς αλλά και μεσαίους οφειλέτες να τακτοποιήσουν όλα τα χρέη, καθώς αποκτούν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα παλιά χρέη, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31/12/2023, σε 72 δόσεις και τα πιο “φρέσκα” σε 24 δόσεις.

Σχεδόν το 80% των οφειλετών του ΕΦΚΑ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το 2023 και δυνητικά μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση. Ωστόσο, πίσω από τις 72 δόσεις κρύβονται αρκετές προϋποθέσεις και παγίδες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν αίτηση. Η νέα ρύθμιση μπορεί να αποβεί επωφελής για όσους θέλουν να απαλλαγούν από βάρη του παρελθόντος, τακτοποιώντας ταυτόχρονα και νέα χρέη. Μπορεί όμως, αν δεν υπάρξει η δέουσα συνέπεια στην πληρωμή των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών, η ρύθμιση να αποβεί και επιζήμια, με άμεση επίπτωση την αναβίωση του παλιού χρέους αλλά και την πιθανή δέσμευση – αναγκαστική εκτέλεση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Το “Capital” αποκωδικοποιεί τα “ψιλά γράμματα” της ρύθμισης, που βρίσκονται σε 8 σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Τα μυστικά της ρύθμισης εντοπίζονται στα εξής σημεία:

1. Δεν αφορά όλους τους οφειλέτες. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνο οι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023. Όσοι έχουν ήδη εντάξει τα συγκεκριμένα χρέη σε άλλη ρύθμιση δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 72 δόσεις, καθώς το νέο σχήμα αφορά αποκλειστικά αρρύθμιστες οφειλές.

2. Τα νέα χρέη πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμιστούν. Το σημαντικότερο “μυστικό” αφορά όσους δημιούργησαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, καθώς δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Για να εγκριθεί η αίτησή τους, θα πρέπει ταυτόχρονα να εντάξουν τις νεότερες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και τις παλαιότερες στις 72 δόσεις. Στην πράξη, οι περισσότεροι οφειλέτες θα πληρώνουν δύο ή και τρεις μηνιαίες δόσεις: μία για τις 72 δόσεις, μία για τις 24 δόσεις, συν τις τρέχουσες εισφορές κάθε μήνα.

3. Η ρύθμιση χάνεται εύκολα. Οι όροι παραμένουν αυστηροί. Η μη πληρωμή δύο μηνιαίων δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση, αναβιώνει ολόκληρο το χρέος, καθίστανται άμεσα απαιτητές οι προσαυξήσεις, ενεργοποιούνται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ΚΕΑΟ.

4. Η ακίνητη περιουσία δεν προστατεύεται. Η υπαγωγή στις 72 δόσεις δεν “παγώνει” οριστικά τα μέτρα είσπραξης. Εφόσον η ρύθμιση χαθεί, το ΚΕΑΟ μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή υποθηκών, κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς ακινήτων, κάθε άλλο μέτρο που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

5. Δεν υπάρχει “κούρεμα”. Σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις, δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων ή τόκων, ακόμα και αν ο οφειλέτης επιλέξει εφάπαξ εξόφληση. Το μόνο ουσιαστικό όφελος είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

6. Σταθερό επιτόκιο. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,5%. Για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027, το επιτόκιο παραμένει σταθερό μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

7. Οι περισσότεροι έχουν μικρά χρέη. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι περίπου 1,44 εκατ. οφειλέτες χρωστούν έως 15.000 ευρώ, ενώ 363.000 έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ. Συνολικά, σχεδόν 1,8 εκατ. ασφαλισμένοι έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και αποτελούν τη βασική ομάδα που αναμένεται να αξιοποιήσει τη νέα ρύθμιση.

8. Δεν συμφέρει για όλους. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν γρήγορα τα χρέη τους θα πρέπει να υπολογίσουν το συνολικό κόστος. Οι 72 δόσεις μειώνουν σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνουν όμως το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, λόγω των τόκων.

Τα ποσά των δόσεων με παραδείγματα

Το “Capital” παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα για τις δόσεις που θα πληρώνουν οι οφειλέτες εφόσον εντάξουν τα παλιά χρέη στη ρύθμιση των 72 δόσεων και τα νέα σε 24 δόσεις.

Παράδειγμα 1: Οφειλέτης με παλιό χρέος 33.000 ευρώ και νέο χρέος 7.200 ευρώ θα πληρώνει:

– 539 ευρώ για τη ρύθμιση των 72 δόσεων

– 317 ευρώ για τη ρύθμιση των 24 δόσεων

Συνολική μηνιαία δόση: 856 ευρώ

2: Οφειλέτης με παλιό χρέος 25.000 ευρώ και νέο χρέος 5.400 ευρώ θα καταβάλλει:

– 408 ευρώ για τις 72 δόσεις

– 238 ευρώ για τις 24 δόσεις

Συνολική μηνιαία επιβάρυνση: 646 ευρώ