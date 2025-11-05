Τα “Χανιώτακια”…. επανέρχονται

Το περιοδικό “Χανιωτάκια” ετοιμάζεται να επανακυκλοφορήσει όπως γνωστοποίησε ο ΣΕΠΕ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Χανιωτάκια μας αγαπημένα γειά σας,

Το λατρεμένο μας περιοδικό ετοιμάζεται να ζωντανέψει – αλλά έχει ένα μικρό προβληματάκι: λείπει η μαγεία σας! Χρειάζεται τις απίθανες ιδέες σας, τις διασκεδαστικές ιστορίες, τα ζωγραφικά σας ταλέντα και τις πρωτότυπες εμπνεύσεις που μόνο εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε. Αν έχετε μεράκι, χιούμορ και όρεξη να αφήσετε το αποτύπωμά σας στο πιο δημιουργικό σχολικό περιοδικό των Χανίων, ετοιμάστε μολύβια, χρώματα και… όλη σας τη φαντασία σε δράση. Το 86ο τεύχος σας περιμένει!

Πάμε λοιπόν να δούμε τα φετινά θέματα για τα “Χανιωτάκια”:

Κόκκινη κλωστή: “Ιστορίες του μέλλοντος” Πιάστε τη μαγική σας πένα και ταξιδέψτε στο μέλλον! Πώς φαντάζεστε τον κόσμο σε 100 χρόνια; Σε άλλους πλανήτες; Με ρομπότ, μαγικές εφευρέσεις και απίθανες περιπέτειες; Οι σελίδες αυτές του περιοδικού σας περιμένουν για να ζωντανέψουν τις πιο τρελές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας σας!

Ξενόγλωσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Αλβανικά, Αραβικά…κτλ. Μια στήλη αφιερωμένη στις ξένες γλώσσες! Αυτή τη φόρα μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες στη δική σας γλώσσα για ζώα υπό εξαφάνιση αρκεί να προσθέσετε και τη μετάφραση δίπλα.

Οδηγός Μουσείων: Έχετε επισκεφτεί κάποιο μουσείο ή αξιοθέατο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που σας εντυπωσίασε; Είδατε κάποια έκθεση που σας άρεσε και θα θέλατε να τη γνωρίσουν κι άλλοι; Γράψτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό, περιγράψτε τι σας έκανε εντύπωση και –αν έχετε– προσθέστε και φωτογραφίες! Έτσι θα δημιουργήσουμε όλοι μαζί τον δικό μας μικρό «οδηγό μουσείων»!

Αθλητισμός: Άγνωστα Αθλήματα του Κόσμου

Ξέρετε ότι υπάρχουν αθλήματα που δεν τα βλέπουμε ποτέ στην τηλεόραση; Από ποδόσφαιρο με… καμήλες μέχρι Πάλη με πυτζάμες, ο κόσμος είναι γεμάτος παράξενους και διασκεδαστικούς τρόπους να αθλείται κανείς! Ψάξτε και βρείτε ένα άγνωστο ή παράξενο άθλημα, μάθετε πού παίζεται, ποιοι το αγαπούν και πώς παίζεται, και γράψτε ένα μικρό άρθρο για να το γνωρίσουμε κι εμείς!

Ρεκόρ Γκίνες: Τα πιο περίεργα Ρεκόρ Γκίνες!

Ποιος έχει φτιάξει το πιο τεράστιο παγωτό του κόσμου; Ποιος φόρεσε τα περισσότερα μπλουζάκια μαζί; Και πόσα σκυλάκια μπορούν άραγε να χωρέσουν σε ένα αυτοκίνητο; Αν λατρεύεις τα παράξενα, ψάξε και βρες τα πιο απίθανα ρεκόρ Γκίνες! Μπορείς να μας γράψεις ποιο σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί το διάλεξες και σε ποια χώρα έγινε. Ίσως μάλιστα ανακαλύψεις κι ένα ρεκόρ που θα ήθελες… να σπάσεις κι εσύ!

Τεχνολογία ON: Τεχνητή Νοημοσύνη και ChatGPT

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά θέματα της εποχής μας. Από τα κινητά μας μέχρι τα παιχνίδια και τις σχολικές εργασίες, βρίσκεται παντού! Πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας; Ποια είναι τα οφέλη της — και ποιοι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται πίσω από την υπερβολική χρήση της; Γράψτε τις σκέψεις σας, τις ιδέες ή ακόμα και τις απορίες σας. Εσείς τι πιστεύετε; Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τον κόσμο μας καλύτερο ή όχι;

Αφιέρωμα: Διονύσης Σαββόπουλος – ΄Εφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός που εδώ και πολλά χρόνια έγραφε τραγούδια γεμάτα φαντασία, χιούμορ και νοήματα για τη ζωή, την Ελλάδα και τους ανθρώπους. Στο αφιέρωμα αυτού του τεύχους γνωρίζουμε καλύτερα τον Διονύση Σαββόπουλο και ανακαλύπτουμε γιατί η μουσική του παραμένει ζωντανή και αγαπητή μέχρι σήμερα. Για το αφιέρωμά μας, μπορείτε να:

• γραψετε για την ζωή του και τα τραγούδια του

• γράψετε λίγα λόγια για ένα τραγούδι του που σας άρεσε,

• ζωγραφίσετε μια σκηνή που σας θυμίζει κάποιο στίχο του

Ποιήματα – μαντινάδες: Εμπνευστείτε, φτιάξτε και στείλτε μας, εξασκώντας το ποιητικό σας ταλέντο, τα δικά σας ποιήματα και μαντινάδες! Θα χαρούμε πολύ να τα δημοσιεύσουμε. Μιλήστε μέσα από αυτά για τα μαθητικά σας χρόνια, και ιδιαίτερα τα εκτάκια για τον αποχαιρετισμό του πρώτου σας σχολείου!

Ελάτε να παίξουμε: Πάντα υπάρχει όρεξη για παιχνίδι και γέλιο! Ανυπομονούμε να διασκεδάσουμε με ανέκδοτα, αινίγματα, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα και παιχνίδια. Τα περιμένουμε με πολύ κέφι.

Δραστηριότητες σχολείων: Σε αυτήν την ενότητα μας εντυπωσιάζετε κάθε χρονιά με καταπληκτικές δουλειές! Στείλτε μας και αυτή τη φορά, τις δραστηριότητες της τάξης σας ή του σχολείου σας και από τα εργαστήρια δεξιοτήτων (επισκέψεις, δράσεις, κατασκευές, πειράματα), και συνοδεύστε τες με κείμενα – σχόλια και φωτογραφίες (χωρίς πρόσωπα).

Νηπιο-δράσεις: Να και τα μικιά μας Χανιωτάκια!!! Περιμένουμε τις δραστηριότητες και τα έργα σας από το Νηπιαγωγείο σας…

Βιβλιο-ταινιο παρουσιάσεις: Πήγατε πρόσφατα στον κινηματογράφο; Ποιες ταινίες σας άρεσαν περισσότερο και ξεχωρίσατε; Κυκλοφόρησε κάποιο καινούριο βιβλίο που διαβάσατε; Περιμένουμε να μας παρουσιάσετε τα αγαπημένα σας βιβλία και ταινίες και να μας πείσετε γιατί αξίζει να τα διαβάσουμε ή να τις δούμε!

Εικαστικές προτάσεις: Πιάστε τις μπογιές σας — μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, τέμπερες ή ό,τι έχετε — και γίνετε καλλιτέχνες! Ζωγραφίστε «Το Μυστικό Πορτρέτο»: χωρίστε το πρόσωπό σας στη μέση. Στη μία πλευρά δείξτε ποιος είστε μέσα σας, τα συναισθήματά σας, τον χαρακτήρα σας, τα ενδιαφέροντά σας, τα όνειρά σας. Στην άλλη πλευρά απεικονίστε την εξωτερική σας εμφάνιση όπως σας βλέπουν οι άλλοι. Μια διασκεδαστική και δημιουργική άσκηση για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να μοιραστούμε τα μυστικά μας με χρώματα!

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε τα κείμενά σας να μην είναι πολύ μεγάλα σε έκταση, γιατί ξέρουμε πως αυτά κουράζουν. Σημαντικό: Όσες εργασίες θα είναι ψηφιακής (ηλεκτρονικής) μορφής, να σταλούν και εκτυπωμένες!!! Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τη λίστα με τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων του σχολείου σας. Σε κάθε εργασία που αποστέλλετε να αναγράφεται πάνω σε αυτή όνομα, τάξη και σχολείο. Σε ομαδική εργασία, να αναγράφεται τάξη και σχολείο, ενώ τα ονόματα των παιδιών της ομαδικής να συμπεριλαμβάνονται μόνο στην παραπάνω λίστα. Περιμένουμε τις εργασίες σας ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στα γραφεία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων στο 7 ο Δ.Σ. Χανίων, Νικηφόρου Φωκά 5, Τ.Κ.73100 Χανιά, ώρες γραφείου συλλόγου ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο xaniwtakia40@gmail.com Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού»