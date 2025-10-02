Τα πρωτοσέλιδο του αθηναϊκού Τύπου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Να μπει και η Ελλάδα κάτω απο το ευρωπαϊκό “Iron Dome” “

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ στο επίκεντρο του σκανδάλου”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Στον αέρα κλήσεις Ι.Χ. πριν το 2018”

ΕΣΤΙΑ: “Απ’ ευθείας διώξεις υπουργών από τώρα ζητεί η Ευρωπαία Εισγγελεύς”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΡΕΣΑΛΤΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αίτημα για ελληνικά Μιράζ στο Κίεβο μέσω Εσθονίας”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης απο τη μάχη στους χώρους δουλειάς και τις μαζικές συγκεντρώσεις”

ΤA NEA: “Ασπίδα και στο Αιγαίο- ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν”

ΚONTRA: “ΣΥΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”

Η ΝΑΥΤΠΟΡΙΚΗ: “Χάσμα εσόδων στο top-10 των σούπερ μάρκετ”