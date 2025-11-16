Τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τραπέζια, σούβλες και μαδήματα…

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο

Real news: Σε κλοιό πιέσεων ο Ερντογάν

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ισόβια σύνταξη και για το Μάτι

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο γρίφος των εκλογών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι 12 φόροι που μειώνονται το 2026

ΕΣΤΙΑ: Σχέδιο ΗΠΑ με υπογραφή ΕΛΙΑΜΕΠ: Καλώδιο έναντι Καστελλορίζου – Κύπρου

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 10 συναντήσεις ενότητας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 18.000 «εξωχώριες» στη Βουλγαρία

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Documento: Κρίμα

Κυριακάτικη ΚONTRA: Το σχέδιο Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα