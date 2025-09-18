Τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Chevron και Δύναμη Δέλτα τάραξαν τον “σουλτάνο” “

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΚΟΜΑ πιο φτωχοί το 2025!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Εξετάζουμε επέκταση περιορισμών στο Airbnb”

ΕΣΤΙΑ: “Οι Τούρκοι επιμένουν στην αποστρατιωτικοποίηση”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ ΚΟΜΜΑ ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ελεγχόμενη ένταση ενόψει Νέας Υόρκης”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Ανοίγει σήμερα τις πύλες του για να υποδεχτεί χιλιάδες λαού και νεολαίας”

ΤA NEA: “Η Άγκυρα ανησυχεί, η Αθήνα θωρακίζεται”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Με πόλωση μέχρι το τέλος”

ΚONTRA: “ΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΒΡΟ”

Η ΝΑΥΤΠΟΡΙΚΗ: “Νέο “ράλι” ομολογιακών εκδόσεων”