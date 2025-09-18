Τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Chevron και Δύναμη Δέλτα τάραξαν τον “σουλτάνο” “
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΚΟΜΑ πιο φτωχοί το 2025!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Εξετάζουμε επέκταση περιορισμών στο Airbnb”
ΕΣΤΙΑ: “Οι Τούρκοι επιμένουν στην αποστρατιωτικοποίηση”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ ΚΟΜΜΑ ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ελεγχόμενη ένταση ενόψει Νέας Υόρκης”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Ανοίγει σήμερα τις πύλες του για να υποδεχτεί χιλιάδες λαού και νεολαίας”
ΤA NEA: “Η Άγκυρα ανησυχεί, η Αθήνα θωρακίζεται”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Με πόλωση μέχρι το τέλος”
ΚONTRA: “ΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΒΡΟ”
Η ΝΑΥΤΠΟΡΙΚΗ: “Νέο “ράλι” ομολογιακών εκδόσεων”