Τα πρώτα πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δύο πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ από την στιγμή που το Ιράν δέχθηκε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

«Το NJ Earth μεταφοράς χύδην φορτίου, ελληνικής πλοιοκτησίας, διέσχισε το στενό στις 08h44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, είχε προηγηθεί στις 06h59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

«Η διέλευση του NJ Earth πιθανόν να συνιστά μία πρώτη ένδειξη εξομάλυνσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς αν πρόκειται για ευρύτερο άνοιγμα που συνδέεται με την κατάπαυση του πυρός ή για άδεια που έχει δοθεί προηγουμένως», εξήγησε η Ana Subasic, αναλύτρια της Kpler, ιδιοκτήτρια εταιρεία του MarineTraffic.

Το πλοίο διατήρησε ενεργό τον αναμεταδότη και επέλεξε διαδρομή κοντά στο νησί Λαράκ που έχει ονομαστεί «διόδια της Τεχεράνης» από την επιθεώρηση Lloyd’s List.

«Ακόμη και αν περιμένουμε αύξηση των διελεύσεων τις επόμενες ημέρες, αυτή η πρώτη διέλευση πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιφυλακτικότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Lloyd’s List, περισσότερα από 800 πλοία είναι αυτήν την στιγμή ακινητοποιημένα στον Κόλπο, αλλά εφοπλιστές και ναυλωτές δήλωναν σήμερα ότι γίνονται προετοιμασίες ώστε να επιτραπεί ο πλους τους.

Η κίνηση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκε κατά 95% μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σε κανονικές εποχές, περί το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ που συνδέει τον Κόλπο με τις μεγάλες οδούς της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

