«Τα µπροστινά τραπέζια είναι για τους… τουρίστες». Αυτή ήταν η αποστοµωτική κουβέντα από υπεύθυνο καταστήµατος σε µια παρέα Χανιωτών που πήγε να πιει τον καφέ της πρωί – πρωί σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Μήνα Φεβρουάριο θα πείτε… ποιοι τουρίστες; Και ποια αγορανοµική διάταξη, ποιος κανονισµός λειτουργίας ορίζει ότι δεν σερβίρονται οι ντόπιοι που θα καθίσουν στα πρώτα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα; Αυτές οι πρακτικές δείχνουν τη νοοτροπία ορισµένων επαγγελµατιών που δεν σέβονται όχι µόνο τον πελάτη αλλά ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό!