Τα πόθεν έσχες των Δημάρχων στα Χανιά και του Περιφερειάρχη Κρήτης

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και των δημάρχων για το 2024 (χρήσης 2023). Στις δηλώσεις αποτυπώνονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις, τα ακίνητα, τα οχήματα και οι δανειακές υποχρεώσεις.
Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία των επτά δημάρχων που δημοσιοποιήθηκαν:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ – SIMANDIRAKIS_PANAGIOTIS_3503952_2024e
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ – KOYKIANAKIS_CHARALAMPOS_4020273_2024e
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ – MALANDRAKIS_IOANNIS_3977350_2024e
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ – MYLONAKIS_GEORGIOS_4033392_2024e
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ – PERRAKIS_ANTONIOS_4223414_2024e
ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ – STEFANAKI_MANOLIA_3574253_2024e
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ – ZERBOS_IOANN_4262347_2024a
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το πόθεν έσχες του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη: