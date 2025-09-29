menu
Τοπικά

Τα πόθεν έσχες των Δημάρχων στα Χανιά και του Περιφερειάρχη Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και των δημάρχων για το 2024 (χρήσης 2023). Στις δηλώσεις αποτυπώνονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις, τα ακίνητα, τα οχήματα και οι δανειακές υποχρεώσεις.

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία των επτά δημάρχων που δημοσιοποιήθηκαν:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ – SIMANDIRAKIS_PANAGIOTIS_3503952_2024e

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ – KOYKIANAKIS_CHARALAMPOS_4020273_2024e

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ – MALANDRAKIS_IOANNIS_3977350_2024e

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ – MYLONAKIS_GEORGIOS_4033392_2024e

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ – PERRAKIS_ANTONIOS_4223414_2024e

ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ – STEFANAKI_MANOLIA_3574253_2024e

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ – ZERBOS_IOANN_4262347_2024a

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το πόθεν έσχες του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη:

ARNAOYTAKIS_STAYROS_4205360_2024e

type museum