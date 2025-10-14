Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

ΗΣιγκαπούρη διατηρεί την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ισχυρών διαβατηρίων για το 2025, σύμφωνα με τον Henley Passport Index, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς μοιράζονται τη 12η θέση με τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, η Σιγκαπούρη κατέχει την πρώτη θέση, προσφέροντας στους πολίτες της ελεύθερη πρόσβαση σε 193 προορισμούς παγκοσμίως. Ακολουθεί η Νότια Κορέα με 190 χώρες, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 189.

Η ετήσια λίστα της εταιρείας Henley & Partners, που αξιολογεί την «ισχύ» των διαβατηρίων βάσει του αριθμού χωρών όπου οι κάτοχοί τους μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της Ασίας και την υποχώρηση των ΗΠΑ στην παγκόσμια κινητικότητα.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2025 (Henley Passport Index)

Σιγκαπούρη – 193 προορισμοί

Νότια Κορέα – 190

Ιαπωνία – 189

Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία – 188

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία – 187

Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία – 186

Αυστραλία, Τσεχία, Μάλτα, Πολωνία – 185

Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο – 184

Καναδάς – 183

Λετονία, Λιχτενστάιν – 182

Ισλανδία, Λιθουανία – 181

Ηνωμένες Πολιτείες, Μαλαισία – 180