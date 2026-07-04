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Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
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«Τα πήγαν καλά»!

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Από κυβερνητικής πλευράς γίνεται απολογισμός από τώρα του έργου της και προτάσσονται σχεδιασμοί! Γίνεται δημόσιος απολογισμός του κυβερνητικού έργου εβδομαδιαίως. Προβάλλονται υπερβολικά τα πεπραγμένα, αποκρύπτονται τα σφάλματα. Δεν αναφέρεται τίποτα για τα σκάνδαλα των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των παρακολουθήσεων κ.ά. Αποκαλύπτεται επιχειρηματολογία που θα προταχθεί για μια τρίτη τετραετία, υπενθυμίζοντας την άποψη των υποψηφίων της αριστεράς, που έλεγαν «…πάμε καλά, αλλά θα μπορούσαμε να πηγαίναμε καλύτερα…»

Μέρος των κερδών απ’ το 2019 κι ύστερα μοιράζονται επιλεκτικά και όχι οριζοντίως σε χιλιάδες μετακλητούς, που προσλαμβάνονται εκτός ΑΣΕΠ. Καταφεύγουν να μιλήσουν για το αύριο για ν’ αποσιωπήσουν τα αμαρτήματα τα συγκεκριμένα σημερινά. Το διακύβευμα κατέχουν οι λέξεις «πρόοδος, σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις». Μας διδάσκουν, να μάθουμε, γιατί μόνο οι διοικούντες ξέρουν, ότι «η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία της πολιτικής». Αν εννέα από τις δέκα δεσμεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί απ’ το 2023, γιατί οι Έλληνες ζουν υπό την μάστιγα της ακρίβειας και είναι ηλίου φαεινότερον, ότι οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί απέτυχαν. Ελαχιστοποιήθηκε η αγοραστική δύναμη τους ώστε να μην ζουν αξιοπρεπώς. Σ’ αυτή την επταετία, χάθηκε η ευκαιρία για τη χώρα μας να ανακάμψει. Το άρωμα εκλογών αποτελεί «ομολογία» για τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Η αντιπολίτευση, όσο και να προσπαθεί, δεν μπορεί να ανατρέψει τις επιλεκτικές προσφορές της κυβέρνησης και να προσγειώσει τον κόσμο στα καθημερινά του. Απαιτείται η ενημέρωση του ελληνικού λαού, γιατί ενώ δεν μεταβλήθηκε η φορολογία, αυξήθηκαν οι φόροι, αποδίδοντας περισσότερα στα κρατικά ταμεία; Να εξηγήσει ο κ. πρωθυπουργός, αφού η κυβέρνηση τα «πήγε καλά», γιατί η δημοκρατία συρρικνώθηκε και οι πολίτες δεν εμπιστεύονται άλλο τους θεσμούς; Όταν οι όροι διαβίωσης των πολιτών είναι τέτοιοι, που ωφελούν τα κρατικά έσοδα, όταν οι ελευθερίες των δημοτών περιορίζονται και αυτό αφορά την λειτουργία των θεσμών, τότε οι διοικούντες δεν μπορεί λένε ότι «τα πήγαν καλά»!

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