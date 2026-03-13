menu
15.4 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΡότα
Ρότα

Τα παιδιά στη ζωή µας

Ρόζα Τζιγκουνάκη
Ρόζα Τζιγκουνάκη
0

Ένα παιδί µπορεί να διδάξει σε έναν ενήλικο τρία πράγµατα. Να είναι ευτυχισµένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να είναι πάντα απασχοληµένος µε κάτι και  να ξέρει να απαιτεί µε όλη του τη δύναµη αυτό που θέλει.

Πάουλο Κοέλο

Ένας µεγάλος αγώνας είναι η ζωή και κανένας δεν στο λέει. Όταν αρχίσεις να το συνειδητοποιείς έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια, τόσα ώστε να σε αφήνουν πιο µπερδεµένο και πιο ανασφαλή. Έπειτα έρχεται η επιβεβαίωση όλων αυτών που είχες ακούσει από τους συγγενείς, τους φίλους, τους γονείς. Θα σε προδώσουν, για αυτό µην εµπιστεύεσαι κανέναν. Θα σε πληγώσουν, για αυτό µην αγαπάς πολύ. Θα σε αδικήσουν, για αυτό µην δίνεις. Θα σε κακοµεταχειριστούν, για αυτό να τους έχεις από µακριά. Όλα αυτά τα λόγια, όση αλήθεια κι αν περιέχουν, είναι λόγια που καθορίζουν αλλά και δηµιουργούν πολλές συνθήκες στη ζωή µας. Συνθήκες οι οποίες µας οδηγούν σε σύγχυση, σε αδιέξοδο και σε θλίψη. Όχι δεν είναι φυσιολογικό, πόσο µάλλον αναµενόµενο να σε προδώσουν, να σε αδικήσουν και να σε κακοµεταχειριστούν. Αναµενόµενο και φυσιολογικό θα έπρεπε να είναι να σε αγαπούν και να αγαπάς, να σε προστατεύουν και να προστατεύεις, να σε εµπιστεύονται και να εµπιστεύεσαι. Και όλα αυτά έχουν αρχή µέσα  από την οικογένεια και τέλος µέσα από τις σχέσεις που δηµιουργούµε σε όλη τη διάρκεια της ζωής µας.

Ζώντας µια ζωή γεµάτη κακοποίηση και γεµάτη ανασφάλειες, αγωνιζόµαστε σε ένα αγώνα που είναι χαµένος πριν ακόµα ξεκινήσει, αφού όλοι τελικά θα είναι χαµένοι σε αυτόν τον αγώνα ο οποίος ξεκινά µε λάθος τρόπο. Άλλωστε, πως να υπάρξει νικητής; Ποιος ορίζεται σαν νικητής; Αυτός που θα αποκτήσει πιο πολλά χρήµατα ή αυτός που θα αποκτήσει περισσότερη φήµη; Ποιος είναι ο νικητής σε αυτή την ζωή που ζούµε;  Μήπως αυτός που δεν θα εµπιστευτεί κανέναν και άρα  δεν θα προδοθεί ποτέ, ή µήπως αυτός που δεν θα αγαπήσει κανέναν άρα και δεν θα αγαπηθεί ποτέ;

Και όλο και δηµιουργούµε παιδιά ανίκανα να αισθανθούν και να σκεφτούν. Κι όµως αυτά τα σηµερινά παιδιά έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν το κενό µέσα στο οποίο τα οδηγούµε. Έχουν αρχίσει να αισθάνονται ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Έχουν αρχίσει να βλέπουν τα σηµάδια της σαθρότητας και των µεγάλων ελλείψεων. Έτσι, οδηγούνται στην αντίδραση, προσπαθώντας να προστατευθούν από ένα περιβάλλον που όχι µόνο δεν τα προστατεύει, αλλά τα πολεµά. Και αυτό το περιβάλλον µπορεί να είναι η οικογένεια ή το σχολείο ή και τα δύο µαζί.  Η προσπάθεια να κάνουµε αυτά τα παιδιά να αποδεχτούν τον παραλογισµό µιας ήδη αποτυχηµένης κοινωνίας είναι το λιγότερο ανεπίτρεπτη.

Όταν καταλάβουµε πως το µέλλον µας βρίσκεται στην διαύγεια και στην απλή κατανόηση ότι τα παιδιά µας είναι πολύ σοφότερα από εµάς, τότε θα µπορέσουµε να δούµε την αλλαγή που έρχεται. ∆εν χρειάζεται και δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο τα παιδιά µας από την αληθινή αγάπη. Αληθινή αγάπη είναι αυτή που δεν ζητά ανταλλάγµατα και δεν πληγώνει. Πόσες οικογένειες και πόσα σχολεία είναι σε θέση να προσφέρουν αυτό το αγαθό; Το µόνο αγαθό το οποίο θα έπρεπε να επιδιώκουµε να έχουµε στη ζωή µας. Ας ακούσουµε τα παιδιά γιατί αυτά ξέρουν καλύτερα τι είναι ζωή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum