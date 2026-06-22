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Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 2026
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Τρίτη Γνώμη

Τα «παγανά», οι «τρολ-έδες»

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Νέο ακρωνύμιο μπήκε σε πολιτική σκακιέρα, τα «Τρολ». Αναφέρονται σε χρήση του διαδικτύου που δημοσιεύει εσκεμμένα, προκλητικά, παραπλανητικά και άσχετα μεταξύ τους μηνύματα με στόχο τον αποπροσανατολισμό, να θυμώσει όσους διαβάζουν τις ανόητες και εκτός θέματος απόψεις που εκφράζονται σε online κοινότητα, έτσι για καλαμπούρι ή για ιδιοτελείς σκοπούς.
Θέλουν να «ψαρεύουν» αντιδράσεις και να ειρωνεύονται. Διαταράσσουν την ομαλή επικοινωνία με τα social media. Θυμίζουν διασπαστικές κινήσεις, όχι μόνο κομματικών στελεχών, αλλά και επίδοξων αρχηγών, όπως του κ. Σαμαρά, τότε με την «Πολιτική Άνοιξη» που καγχάζει ότι η «Ν.Δ. έχει χάσει την ψυχή της από ανευθυνότητα του αρχηγού της».
Η λέξη «Τρολ» προέρχεται από τα ανώνυμα μαλλιαρά και ογκώδη επικίνδυνα πλάσματα της Σκανδιναβικής μυθολογίας και είναι κακομούτσουνα πλάσματα. «Trol» στα αγγλικά σημαίνει τρόπος ψαρέματος, όπως ένας δηλαδή ρίχνει δόλωμα για τα ψάρια, το ίδιο γίνεται τρολάρισμα, για να τσιμπήσουν οι συνομιλητές του. Ο τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου χρειάζεται συμβούλους.
«Τρολ» είναι και το γεγονός ότι μεσούσης της δεύτερης τετραετίας τρολάρονται θεαματικά τα σκάνδαλα, οι υποκλοπές του predator, το έγκλημα των Τεμπών και η επιδιωχθείσα συγκάλυψη, το αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αδιανόητες μορφές του συστήματος εξουσίας της αυτοδιοίκησης. Σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερισχύει το «trolling».
Οι «καλικάντζαροι» του πληκτρολογίου εκτίθενται κατά παντός, αμαυρώνουν όποιον καλεί απ’ τους συγγενείς των 57 νεκρών, μέχρι και δημοσιογράφους που λένε την αλήθεια, για την εξακολουθητική επιδείνωση της εξουσίας.
Τα «Τρολ» στοχεύουν και σε όσους πολίτες λένε τη γνώμη τους στα δικτυακά μάρκετινγκ, σχετικά με τη φορολογία, την ανυπόφορη ακρίβεια, την καταρράκωση της δημόσιας υγείας, τον παροπλισμό της παιδείας προς όφελος των χορηγών. Έχουμε τα καθεστωτικά «τρολ» που κάνουν στημένες υπερωρίες, περισσότερο τώρα με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.
Θεωρείται ότι απ’ αυτά κινδυνεύει η εξουσία που διαφαίνεται απ’ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Κάτω από κάθε κυβερνητική ανάρτηση δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρύπτονται άτομα και να μην εμφανιστούν ως «παγανά του διαδικτύου», να το μαγαρίσουν και να εξυβρίσουν χυδαία, όπως οι καλικάντζαροι που ανεβαίνουν στον πάνω κόσμο το 12ήμερο από Χριστούγεννα ως τα φώτα, κακάσχημα πλάσματα με στραβά πόδια, μαλλιαρό σώμα, μακριά νύχια και αυτιά γαϊδάρων.
Μάθαμε και τους «ΤΡΟΛ-ΕΔΕΣ»!!

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