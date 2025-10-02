Τα Νεώρια “ταξιδεύουν” στην Αθήνα

Η Ελληνική συµµετοχή στη στη 19η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2025 – La Biennale di Venezia – που είχε να κάνει µε τα Νεώρια των Χανίων και του Ηράκλειου και το σχέδιο ανακατασκευής τους θα παρουσιαστεί στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.µ., στο αµφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138).

Θα συµµετέχουν ο κ. Ευθύµιος Μπακογιάννης, γ.γ. Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. Καθώς και η οµάδα των Επιµελητών, Νίκος Σκουτέλης, Elisabetta Molteni, Κλήµης Ασλανίδης, Αντώνης Καραµήτρου και Άννα Τσιτωνάκη.