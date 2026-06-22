Τα Μυστικά του Κήπου…

Ποια προβλήματα προκαλεί η μελίγκρα στις τριανταφυλλιές;

Η μελίγκρα είναι ένα μικρό έντομο με μέγεθος από 1 μέχρι 4 χιλιοστά που ανάλογα το είδος έχει συνήθως πράσινο, μαύρο ή απαλό καφέ χρώμα. Στις τριανταφυλλιές τη συναντάμε σε μεγάλο αριθμό κοντά στα νεαρά μπουμπούκια και στους βλαστούς, καθώς επίσης στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Η μελίγκρα απομυζεί τους χυμούς από τη νεαρή βλάστηση της τριανταφυλλιάς, με αποτέλεσμα το φυτό να υποφέρει. Σε έντονη προσβολή από μελίγκρα, θα παρατηρήσουμε στρίψιμο στα φύλλα της τριανταφυλλιάς και παραμορφώσεις στη βλάστηση. Επιπλέον, δημιουργεί μελιτώδη εκκρίματα, μία ουσία σαν κόλλα πάνω στα φύλλα, η οποία αποτελεί τροφή για τα μυρμήγκια που επισκέπτονται τις τριανταφυλλιές για να τραφούν. Σταδιακά, μπορεί να δούμε τους βλαστούς και τα φύλλα της τριανταφυλλιάς να μαυρίζουν, καθώς στα μελιτώματα εμφανίζεται ο μύκητας της καπνιάς που μειώνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού.

Πώς κόβουμε τα βλίτα και πότε είναι έτοιμα για συγκομιδή;

Το βλίτο ή βλήτο είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό χόρτο που αποτελεί βασικό συστατικό της πιο δημοφιλούς καλοκαιρινής σαλάτας και άλλων λαδερών φαγητών. Ιδιαίτερα δροσερό χόρτο που τρώγονται τα φύλλα και οι βλαστοί του, τα βλίτα τρώγονται βραστά προσθέτοντας απλά λίγο λάδι, λεμόνι και χοντρό αλάτι. – Η συγκομιδή του βλίτου ξεκινά 30-40 μέρες μετά την σπορά και είναι καλό να γίνεται νωρίς το πρωί, ώστε να είναι πιο δροσερό το φύλλωμα του και πιο νόστιμο στο μαγείρεμα. Κόβουμε συχνά την νεαρή τρυφερή βλάστηση του βλίτου, προκειμένου να παράγεται συνεχώς νέα βλάστηση και να έχουμε παρατεταμένη συγκομιδή μέσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αν καθυστερήσουμε τη συγκομιδή του βλίτου, το βλίτο θα ανθοφορήσει πρόωρα και θα διακοπεί η παραγωγή νέας τρυφερής βλάστησης και θα σκληρύνουν τα φύλλα και οι βλαστοί.

Τι συνθήκες θέλει η αλστρομέρια για να αναπτυχθεί;

Η αλστρομέρια είναι ένα μεγαλοπρεπές καλλωπιστικό φυτό με εντυπωσιακά λουλούδια που κατάγεται από την Νότιο Αμερική και είναι γνωστό ως «το κρίνο του Περού» ή «το κρίνο των Ίνκας». Χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη, είναι συνήθως αειθαλές στις περισσότερες ποικιλίες και ανθίζει από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο. Αν και τα άνθη της αλστρομέρια δεν είναι αρωματικά, το μέγεθος, το σχήμα και η ποικιλία των χρωμάτων των λουλουδιών της μας ανταμοίβουν και με το παραπάνω. Η αλστρομέρια δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και είναι ανθεκτική στους περισσότερους τύπους εδαφών αρκεί να μην είναι υπερβολικά ασβεστώδη και να έχουν καλή αποστράγγιση. Για τη φύτευση επιλέγουμε φωτεινό μέρος που να μη δέχεται απευθείας ηλιακό φως, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, η ανθοφορία της αλστρομέριας σταματά. Αν φυτέψουμε την αλστρομέρια σε γλάστρα επιλέγουμε πλατιά γλάστρα μες τρύπες, καθώς αναπτύσσει πολλά πλευρικά ριζώματα, και εμπλουτισμένο φυτόχωμα γενικής χρήσης για να ενισχύσουμε την ανθοφορία της.

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