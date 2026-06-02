Τα Μυστικά του Κήπου…

Κώστα, ποια είναι η κατάλληλη εποχή για να φυτέψω καρπούζι;

Καρπούζι, το φρούτο σύµβολο του καλοκαιριού! Το καρπούζι αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή και δροσιστικά φρούτα µε µοναδική γλυκιά γεύση που απολαµβάνουµε σε φέτες, σε φρουτοσαλάτες, σε δροσιστικούς χυµούς, ενώ σε κάποιες περιοχές το φτιάχνουν και γλυκό του κουταλιού. Αφού επιλέξουµε την κατάλληλη ποικιλία, φυτεύουµε στα τέλη της άνοιξης, τα νεαρά φυτά καρπουζιού που έχουµε δηµιουργήσει σε σπορείο από τις αρχές της άνοιξης ή προµηθευόµαστε έτοιµα φυτά από φυτώρια. Το καρπούζι, όπως άλλωστε και το πεπόνι, αναπτύσσεται και καρποφορεί σε ζεστές περιόδους. Αν θέλουµε να φυτέψουµε καρπούζι πιο όψιµα, αρχές καλοκαιριού, µπορούµε να φυτεύσουµε απευθείας στο έδαφος τον σπόρο καρπουζιού. Με την απευθείας φύτευση στο χωράφι, το φυτό καρπουζιάς εµφανίζει καλύτερη ριζοβολία και δίνει καλύτερη παραγωγή καρπών. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι έχουµε καλλιέργεια καρπουζιού σε θερµοκήπια από επαγγελµατίες καλλιεργητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το καρπούζι φυτεύεται πρώιµα στο θερµοκήπιο στις αρχές της άνοιξης ώστε να δώσει πρώιµη παραγωγή και να εξασφαλίσουν υψηλότερη τιµή κατά την πώληση της παραγωγής τους.

Κώστα, σε ποια φυτά εµφανίζεται η µελίγκρα;

Η µελίγκρα προσβάλλει τα περισσότερα φυτά του κήπου και του µπαλκονιού µας και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές. Τα έντοµα της µελίγκρας εµφανίζονται συνήθως σε νεαρούς βλαστούς και φύλλα λαχανικών, όπως στην καλλιέργεια του αγγουριού, στην καλλιέργεια του κολοκυθιού, στην καλλιέργεια του πεπονιού, στην καλλιέργεια του καρπουζιού, στην καλλιέργεια της ντοµάτας, στην καλλιέργεια της πιπεριάς, στην καλλιέργεια της µελιτζάνας και στην καλλιέργεια της πατάτας. Μεγάλος αριθµός καλλωπιστικών φυτών προσβάλλεται στους βλαστούς, στα φύλλα και στα άνθη από τις αφίδες όπως η τριανταφυλλιά, η πετούνια, η σερφίνια, το χρυσάνθεµο και ο ιβίσκος. Επίσης, θα συναντήσουµε µελίγκρα σε αρωµατικά φυτά όπως ο βασιλικός, ο δυόσµος και η µέντα. Πολλά καρποφόρα δέντρα αντιµετωπίζουν σηµαντικές προσβολές από µελίγκρα κάθε χρόνο όπως η καλλιέργεια της πορτοκαλιάς, η καλλιέργεια της µανταρινιάς, η καλλιέργεια της λεµονιάς, η καλλιέργεια της ροδιάς, η καλλιέργεια της βερικοκιάς και η καλλιέργεια της µηλιάς.

Κώστα, σε ποιες συνθήκες ευδοκιµεί ο µετροσίδηρος;

O µετροσίδηρος είναι αειθαλής θάµνος µε εντυπωσιακά άνθη βαθυκόκκινου χρώµατος που µοιάζουν πολύ µε τα άνθη του καλλιστήµονα. Έχει χαρακτηριστικά γκριζοπράσινα ή κιτρινοπράσινα φύλλα και διαθέτει γρήγορη ανάπτυξη. Η άνθιση του µετροσίδηρου γίνεται Μάιο και Ιούνιο. Φυτεύεται σε γλάστρες αλλά και στον κήπο σε οµαδικές ή µεµονωµένες φυτεύσεις. Ο µετροσίδηρος ευδοκιµεί σε γόνιµα εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία, ελαφρά όξινα που διαθέτουν καλή αποστράγγιση. Σχετικά µε τη θέση φύτευσης, ο µετροσίδηρος αναπτύσσεται και ανθίζει σε προστατευµένες ηλιαζόµενες θέσεις. Ο µετροσίδηρος αν και αντέχει σε παραθαλάσσιες φυτεύσεις παρουσιάζει ευαισθησία στην παγωνιά και στο κρύο. Ο µετροσίδηρος χρειάζεται συχνά ποτίσµατα, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, για να αναπτυχθεί και να µας χαρίσει την εντυπωσιακή ανθοφορία του.

