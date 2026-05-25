Τα Μυστικά του Κήπου…

Πότε φυτεύουµε τα ατζούρια και σε τι αποστάσεις;

Το ατζούρι ή αντζούρι, γνωστό και ως ξυλάγγουρο, είναι ένα από τα πιο δροσιστικά λαχανικά που καλλιεργούµε στον κήπο µας κάθε καλοκαίρι για τους νόστιµους καρπούς του. Το ατζούρι έχει µεγάλα χνουδωτά κυµατιστά φύλλα σε σχήµα καρδιάς, έρπουσα ανάπτυξη και χαρακτηριστικά κίτρινα άνθη. Ο καρπός του ατζουριού είναι τραγανός, µε λεπτή φλούδα, ανοικτού πράσινου χρώµατος που συνήθως καταναλώνεται χωρίς καθάρισµα. Το ατζούρι είναι κηπευτικό θερµής εποχής και χρειάζεται υψηλές θερµοκρασίες για να ευδοκιµήσει. Για το λόγο αυτό, µπορεί να φυτευθεί από τα τέλη του Απρίλη, αφού περάσουν οι τελευταίες παγωνιές που εµφανίζονται την περίοδο της νύχτας, µέχρι τον Ιούνιο. Φυτεύουµε απευθείας στο χωράφι µε σπόρο, είτε µε µεταφύτευση φυτών που φτιάχνουµε στο σπορείο) στις αρχές της άνοιξης. Η καλλιέργεια του ατζουριού γίνεται σε αραιές αποστάσεις φύτευσης ανά 70-80 εκατοστά µεταξύ των θέσεων και 1,20-1,50 µέτρα µεταξύ των γραµµών φύτευσης για να αποφύγουµε συνθήκες κακου αερισµού που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών, καθώς η ατζουριά αναπτύσσεται και καρποφορεί έρποντας στο έδαφος. Για να επιτύχουµε καλύτερο αερισµό αλλά και οικονοµία χώρου, µπορούµε να στηρίξουν τα φυτά ατζουριάς και να αναρριχηθούν µε κατάλληλη υπστήλωση.

Πώς φυτεύεται ο ηλίανθος και σε τι αποστάσεις;

Ηλίανθος, το αγαπηµένο λουλούδι για να διακοσµήσουµε στον κήπο ή στο µπαλκόνι µας και να απολαµβάνουµε την εντυπωσιακή ανθοφορία του µέσα στο καλοκαίρι. Εκτός από την καλλωπιστική του αξία στον ερασιτεχνικό κήπο, ο ηλίανθος αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά καλλιεργούµενα φυτά παγκοσµίως. Ο ηλίανθος φυτεύεται µε σπόρο απευθείας στο χώµα. Φυτεύουµε σε σειρές, ρίχνοντας 2-3 σπόρους µαζί σε κάθε θέση. Κατάλληλες αποστάσεις φύτευσης για την καλλιέργεια του ηλίανθου είναι 20-25 εκατοστά µεταξύ των θέσεων και 70-80 εκατοστά µεταξύ των γραµµών φύτευσης. Η σπορά του ηλίανθου γίνεται την εποχή της άνοιξης, από τα µέσα Μαρτίου ως τα µέσα Απριλίου, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες κάθε περιοχής. Ενδεικτικά, σε ένα στρέµµα χωραφιού, για την σπορά χρειαζόµαστε µισό κιλό σπόρο ηλίανθου που µας δίνουν περίπου 5.000 φυτά ηλίανθου ανά στρέµµα.

Ποιες ασθένειες και ποια έντοµα προσβάλλουν τη γαρυφαλλιά;



Οι γαρυφαλλιές είναι ευαίσθητες σε µυκητολογικές ασθένειες, όπως το ωίδιο που δηµιουργεί άσπρισµα στα φύλλα της και η σκωρίαση που δηµιουργεί καφέ κηλίδες στο φύλλωµα της γαρυφαλλιάς. Για την προληπτική και θεραπευτική αντιµετώπιση των µυκητολογικών ασθενειών της γαρυφαλλιάς:

– Αποφεύγουµε τις πυκνές φυτεύσεις, καθώς σε συνθήκες κακού αερισµού, οι ασθένειες εξαπλώνονται πολύ γρηγορότερα.

-Προσέχουµε να µη βρέχουµε τα φύλλα και τα λουλούδια της γαρυφαλλιάς κατά το πότισµα.

-Ψεκάζουµε το φύλλωµα της γαρυφαλλιάς µε βιολογικό σκεύασµα βρέξιµου (υδατοδιαλυτού) θειαφιού ή µε αυτοσχέδιο διάλυµα που φτιάχνουµε διαλύοντας 1 κουταλιά του γλυκού µαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό.

Οι γαρυφαλλιές προσβάλλονται, επίσης, από τα έντοµα της µελίγκρας, του θρίπα καθώς και από τον κόκκινο τετράνυχο.

– Για την οικολογική αντιµετώπιση τους ψεκάζουµε µε βιολογικά σκευάσµατα όπως ο θερινός πολτός και τα άλατα καλίου που προµηθευόµαστε από γεωπονικά καταστήµατα.

– Εναλλακτικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σπιτικά υλικά και να ψεκάσουµε τις γαρυφαλλιές προληπτικά διαλύοντας 1 κουταλιά της σούπας τριµµένο πράσινο σαπούνι σε ένα λίτρο νερό. –