Τα Μυστικά του Κήπου…

Κώστα, τι ζηµιά κάνει το έντοµο της τούτα στην καλλιέργεια της ντοµάτας;

Η τούτα (Tuta absoluta) ή φυλλορύκτης της ντοµάτας είναι ένα µικρό καφέ-σταχτί πεταλουδάκι (κάµπια) που προέρχεται από την Λατινική Αµερική και τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον πιο επικίνδυνο εχθρό για τις ντοµάτες, καθώς έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλες τις µεσογειακές χώρες και στην Ελλάδα. Το έντοµο της τούτα δραστηριοποιείται κυρίως την νύχτα και πετά σε χαµηλό ύψος µέσα στον λαχανόκηπο ανάµεσα από τις ντοµατιές, τις πιπεριές και τις µελιτζάνες. Η εξάπλωση της τούτα πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες 21-25°C και σε συνθήκες κακού αερισµού των φυτών που δηµιουργούνται λόγω πυκνής φύτευσης. Η τούτα γεννά κίτρινα-κρεµ αυγά που γίνονται κάµπιες και προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα της ντοµάτας, δηµιουργώντας αρχικά µικρές στοές που επεκτείνονται σε εκτεταµένες ξηράνσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, από τα φύλλα της ντοµάτας, η κάµπια της Tuta προσβάλλει και τους καρπούς της ντοµάτας δηµιουργώντας τρύπες κοντά στον ποδίσκο και στοές µέσα στους καρπούς. Αυτό έχει ως συνέπεια οι προσβεβληµένοι από την τούτα καρποί της ντοµάτας να µην τρώγονται και να µην είναι εµπορεύσιµοι.

Κώστα, γιατί µαυρίζουν οι καρποί της πιπεριάς;

Το µαύρισµα στις πιπεριές οφείλεται σε δύο αιτίες: α) σε έλλειψη ασβεστίου και β) λόγω εγκαυµάτων από τον ήλιο. α) Η έλλειψη ασβεστίου που πρoκαλεί µαύρισµα σε καρπούς της πιπεριάς συµβαίνει κατά την διαδικασία ανάπτυξης του καρπού. Το φαινόµενο αυτό επίσης γνωστό και ως ξηρή κορυφή, καθώς προκαλεί σάπισµα στο κάτω µέρος του καρπού της πιπεριάς. Στην εµφάνιση του προβλήµατος συντελεί η έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος, το ακανόνιστο πότισµα, η καλλιέργεια σε όξινα εδάφη µε χαµηλό pH ή σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από υψηλή αλατότητα. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση λιπασµάτων αζώτου και οι υψηλές θερµοκρασίες κατά τη φάση ανάπτυξης του καρπού της πιπεριάς κάνει το κάτω µέρος της πιπεριάς να σαπίζει. β)Σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας µέσα στο καλοκαίρι οι καρποί της πιπεριάς µπορεί να γίνουν καφέ και στη συνέχεια να µαυρίσουν. Το µαύρισµα της πιπεριάς σε αυτή την περίπτωση οφείλεται στην έκθεση στις δυνατές ηλιακές ακτίνες. Το φαινόµενο γίνεται πιο έντονο όταν η πιπεριά δεν διαθέτει ικανοποιητικό φύλλωµα για να καλύψει και να προστατέψει τους καρπούς από τον ήλιο.

Κώστα, ποια είναι τα συµπτώµατα της σκωρίασης στην τριανταφυλλιά;

Αρχικά, η ασθένεια της σκωρίασης της τριανταφυλλιάς εµφανίζεται κυρίως στα φύλλα, και σπανιότερα στους βλαστούς και τα άνθη της τριανταφυλλιάς. Τα πρώτα συµπτώµατα της σκωρίασης εµφανίζονται στις αρχές της άνοιξης, µε τη µορφή χαρακτηριστικών πορτοκαλί κηλίδων στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Σταδιακά, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων της τριανταφυλλιας εµφανίζονται µεγαλύτερες πορτοκαλί, πορτοκαλί-κόκκινες ή καστανές κηλίδες. Σε συνθήκες έντονης προσβολής από σκωρίαση, µπορεί να παρατηρηθούν ακόµα και παραµορφώσεις και ξηράνσεις των βλαστών της τριανταφυλλιάς, καθώς και σταδιακή ξήρανση των φύλλων και ολική αποφύλλωση του φυτού της τριανταφυλλιάς. Ευνοϊκές θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα και την εξάπλωσης της ασθένειας της σκωρίασης είναι µεταξύ 18–21°C. Η διαβροχή των φύλλων της τριανταφυλλιάς για λίγες ώρες που µπορεί να γίνει κατά το πότισµα, δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της σκωρίασης. Αντίστοιχα, τριανταφυλλιές που είναι πυκνά φυτεµένες, βρίσκονται κοντά σε τοίχους ή σε σκιερή θέση και δεν αερίζονται επαρκώς, εµφανίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από την ασθένεια της σκωρίασης.

* Για περισσότερα άρθρα επισκεφθείτε το Garden blog που επιμελείται ο Κώστας Λιονουδάκης στο www.mistιkakipou.gr