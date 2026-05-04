Τα Μυστικά του Κήπου…

Ποιες ποικιλίες κολοκυθιού επιλέγουµε να φυτέψουµε;

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες κολοκυθιού ντόπιες, παραδοσιακές, καθώς και ξένες για να καλλιεργήσουµε στον κήπο µας. Είναι σηµαντικό να διατηρούµε δικό µας σπόρο κολοκυθιού, ώστε να γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας που καλλιεργούµε. Μερικές ενδιαφέρουσες ποικιλίες κολοκυθιού που αξίζει να καλλιεργήσουµε είναι οι εξής: Κοµποκολόκυθο: ∆ηµοφιλής ποικιλία κολοκυθιού που δίνει πρώιµη παραγωγή στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού. Κολοκύθι Σαντορίνης: Ποικιλία στρογγυλού κολοκυθιού µε ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη γεύση, κατάλληλο για γεµιστά και για τηγανητές ροδέλες. Κολοκυθιές για άνθη: Ιδιαίτερες ποικιλίες κολοκυθιού που καλλιεργούνται για την παραγωγή ανθών για την παρασκευή γεµιστών κολοκυθανθών, οι οποίες παράγουν πλήθος λουλουδιών και ελάχιστα κολοκύθια Γλυκοκολοκύθα: Ποικιλία κολοκυθιού που παράγει στρογγυλές ή µακρόστενες µεγάλες γλυκοκολοκύθες που χρησιµοποιούµε για την παρασκευή κολοκυθόπιτας. 5 µυστικά για καλλιέργεια γλυκοκολοκύθας Νεροκολοκύθα: Ποικιλία αναρριχώµενου κολοκυθιού που µας παράγει ιδιαίτερους καρπούς, τα γνωστά φλασκιά που χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά για το γέµισµα νερού και διάφορων ποτών. Καλλωπιστική κολοκυθιά: Ποικιλίες αναρριχώµενων κολοκυθιών που παράγουν µικρά διακοσµητικά κολοκύθια σε διάφορα εντυπωσιακά χρώµατα. Κολοκύθι λούφα: Ποικιλία αναρριχώµενου κολοκυθιού που παράγει ένα εντυπωσιακό είδος κολοκυθιού που µας δίνει µετά από επεξεργασία το φυτικό σφουγγάρι.

Τι συνθήκες θέλει το γεράνι για να µας δώσει πολλά λουλούδια;

Τα γεράνια ευδοκιµούν σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους, ακόµα και σε βαριά αργιλώδη εδάφη, αρκεί το χώµα να έχει καλή αποστράγγιση για να αποµακρύνεται το νερό. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες και στην ξηρασία, ακόµη κι αν µείνουν απότιστα για µέρες. Προτιµούν ηλιόλουστα σηµεία, µε νότιο προσανατολισµό για να µας χαρίσουν έντονη ανθοφορία, ενώ µπορούν επίσης να αναπτυχθούν σε σκιερές και ηµισκιέρες θέσεις. Το γεράνι είναι φυτό κατάλληλο

για παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς είναι ανθεκτικό στην αλατότητα του εδάφος. Το µόνο που χρειάζεται είναι προστασία από τους δυνατούς παγετούς, λόγω ευαισθησίας στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Τα γεράνια αποτελούν εξαιρετική επιλογή ανθεκτικού φυτού για µπαλκόνι, καθώς µπορούµε να το φυτέψουµε σε γλάστρα και να το τοποθετήσουµε σε σηµεία µε νότιο, δυτικό και ανατολικό προσαναλισµό, ενώ σε βορινό µπαλκόνι θα χρειαστεί µία σχετική προφύλαξη από την παγωνιά. Για τη φύτευση σε γλάστρα, επιλέγουµε φυτόχωµα εµπλουτισµένο µε θρεπτικά συστατικά και γλάστρα διαµέτρου και ύψους τουλάχιστον 20-30 εκατοστών.

Xρειάζεται κλάδεµα η ρίγανη σε γλάστρα;

Τι πιο όµορφο να απολαµβάνουµε κάθε µέρα το άρωµα και τη γεύση των φρέσκων ή αποξηραµένων φύλλων ρίγανης για να απογειώσουν κάθε είδους σαλάτα και φαγητό που ετοιµάζουµε. Στις αρχές της άνοιξης, κάνουµε ένα ελαφρύ κλάδεµα στη ρίγανη για να καθαρίσουµε ξερούς και αδύναµους βλαστούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από την παγωνιά του χειµώνα. Μια διαρκή µορφή κλαδέµατος, είναι το σταδιακό κορφολόγηµα που κόβουµε φύλλα από τις κορυφές των βλαστών για να τα χρησιµοποιήσουµε στην κουζίνα µας. Για να εξασφαλίσουµε νέα δυνατή φρέσκια βλάστηση µέσα στο φθινόπωρο, η ρίγανη θα πρέπει να κλαδεύεται αρκετά χαµηλά στα τέλη του καλοκαιριού µετά το τέλος της ανθοφορίας της.

