Τα Μυστικά του Κήπου…

Κώστα, σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε

την πάστα κλαδέµατος και εµβολιασµού;

Η πάστα κλαδέµατος και εµβολιασµού χρησιµοποιείται από ερασιτέχνες και επαγγελµατίες καλλιεργητές, καθώς επίσης σε φυτώρια. Προσφέρει σηµαντική προστασία για τα φυτά όταν κλαδεύουµε, χρησιµοποιείται ως κόλλα σε ενώσεις για το µπόλιασµα, καθώς επίσης ως επικαλυπτικό σε πληγές που προκαλούνται από καιρικά φαινόµενα και γεωργικά µηχανήµατα:

α) Πάστα επούλωσης σε τοµές από κλάδεµα: Η πιο σηµαντική εφαρµογή της αλοιφής επούλωσης είναι στις τοµές κλαδέµατος σε καρποφόρα δέντρα και σε καλλωπιστικά δέντρα για να καλύψει την επιφάνεια της τοµής και να το προστατέψει από µυκητολογικές ασθένειες, από προσβολές εντόµων και από τον παγετό.

β) Πάστα µπολιάσµατος στα δέντρα: Ο εµβολιασµός καρποφόρων δέντρων απαιτεί την χρήση της αλοιφής στο σηµείο εµβολιασµού για να εξασφαλίσουµε καλύτερη συγκόλληση του υποκειµένου µε το εµβόλιο, ταχύτερο κλείσιµο της πληγής και προστασία από έντονη ηλιοφάνεια και παγετό.

γ) Πάστα επούλωσης σε πληγές φυτών: Σε πληγές φυτών που έχουν δηµιουργηθεί από έντονες καιρικές συνθήκες όπως χαλάζι και ανεµοθύελλα ή από τη χρήση γεωργικών µηχανηµάτων, η προσθήκη πάστας κλαδέµατος και εµβολιασµού βοηθά στην προστασία από µυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες.

Κώστα, τι είναι αυτό που καταστρέφει

τα γεράνια;

Πρόκειται για την πεταλούδα του γερανιού, µία καφέ πεταλούδα, µήκους περίπου 2 εκατοστών που προσβάλλει τα γεράνια και συγγενή είδη όπως το πελαργόνι και το µαστιχάκι. Η πεταλούδα του γερανιού (Cacyreus marshalli), γνωστή στο εξωτερικό ως geranium bronze, έρχεται από τη Νότια Αφρική που είναι η χώρα καταγωγής και του γερανιού. Εµφανίστηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 20ου αιώνα πιθανότατα κατά την εισαγωγή φυτών γερανιού και εξαπλώθηκε σταδιακά, ενώ στην Ελλάδα παρατηρήθηκε πρώτη φορά το 2009. Η σηµαντική ζηµιά που προκαλεί στα φυτά η πεταλούδα του γερανιού οφείλεται κυρίως στις κάµπιες του εντόµου και όχι στις ενήλικες µορφές του. Οι κάµπιες (προνύµφες) της πεταλούδας τρέφονται από τα φύλλα του γερανιού και δηµιουργούν µικρές και µεγαλύτερες τρύπες. Επίσης, οι κάµπιες τρέφονται και µε τους τρυφερούς βλαστούς των γερανιών καθώς τρέφονται από το εσωτερικό τους προκαλώντας ξηράνσεις και σπασίµατα βλαστών. Τέλος, οι κάµπιες της πεταλούδας µπορούν να τραφούν και από τα άνθη του γερανιού µε αποτέλεσµα να έχουµε κακό σχηµατισµό λουλουδιών ή πρόωρη πτώση ανθών.

Ποιες ασθένειες και ποια έντοµα προσβάλλουν την καλλιέργεια της πατάτας;

Ο περονόσπορος είναι η σηµαντικότερη µυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φυτά της πατάτας και ευνοείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Τα συµπτώµατα του περονόσπορου ξεκινούν από τα κατώτερα φύλλα του φυτού, όπου διακρίνονται κιτρινωπές κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος. Για την αντιµετώπιση του περονόσπορου της πατάτας ψεκάζουµε προληπτικά µε διάλυµα χαλκού κάθε 15 µέρες. Ο ψεκασµός θα πρέπει να γίνει σε στάδιο 2-3 βδοµάδες αφού φυτρώσει η πατάτα, όταν τα φυτά φθάνουν σε ύψος περίπου 20 εκατοστών. Η καλλιέργεια της πατάτας προσβάλλεται και από τον δορυφόρο, ένα έντοµο µε πορτοκαλί ραβδώσεις που µοιάζει µε πασχαλίτσα και τρώει τα φύλλα της πατάτας. Η αντιµετώπιση του δορυφόρου γίνεται µε ψεκασµό µε οικολογικό σκεύασµα φυσικής πυρεθρίνης.

