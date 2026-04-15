Τα Μυστικά του Κήπου…

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ελιάς σε πότισµα;

Η άρδευση έχει θετική επίδραση σε διάφορα στάδια της ελιάς. Τα ελαιόδεντρα έχουν µεγάλη ανάγκες σε νερό κατά την περίοδο των έντονων φάσεων βλάστησης της άνοιξης. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας της ελιάς, η έλλειψη νερού µειώνει το σχηµατισµό ανθέων, και µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ανθόπτωση, ενώ στα τελευταία στάδια ανάπτυξης του άνθους, µπορεί να προκαλέσει και ξήρανση του. Οι ανάγκες της ελιάς σε πότισµα είναι αυξηµένες κατά την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα, τον Ιούνιο, καθώς και την την εποχή της ταχείας αύξησης του καρπού, τον Αύγουστο. Το φθινόπωρο, κατά την περίοδο αύξησης της ελαιοπεριεκτικότητας και της ολοκλήρωσης του µεγέθους του καρπού της ελιάς, απαιτείται πότισµα της ελιάς, ώστε να µην συρρικνωθούν οι καρποί και υποβαθµιστεί η ποιότητα του λαδιού. Για να υπολογίσουµε τις ανάγκες της ελιάς σε πότισµα, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη την ηλικία και την ανάπτυξη των δέντρων, τα χαρακτηριστικά του καλλιεργούµενου εδάφους, καθώς και τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες. Μεγαλύτερα δέντρα σε ηλικία και ανάπτυξη, έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό σε σχέση µε τα µικρότερα. Σε αµµώδη εδάφη που δεν συγκρατούν το νερό, η ελιά χρειάζεται πιο συχνό πότισµα σε σχέση µε τα βαριά αργιλώδη εδάφη. Στις ξηροθερµικές συνθήκες του καλοκαιριού, υψηλών θερµοκρασιών και καύσωνα, οι ανάγκες σε πότισµα είναι προφανώς αρκετά µεγαλύτερες.

Κώστα, σε τι συνθήκες ευδοκιµεί η ευγενία;

Ευγενία, ο αειθαλής καλλωπιστικός θάµνος µε τα χαρακτηριστικά µικρά γυαλιστερά φύλλα σε σκουροπράσινο χρώµα που την περίοδο του καλοκαιριού γίνονται κόκκινα. Η ευγενία που ανήκει στην ίδια οικογένεια, µε τη µυρτιά, έχει µέτριο ρυθµό ανάπτυξης, συµπαγή µορφή σε πυραµιδοειδές σχήµα και φτάνει σε ύψος 2-4 µέτρων. Η µοναδική καλλωπιστική αξία της ευγενιάς αξιοποιείται για δηµιουργία φραχτών σε κήπους, σε γλάστρες στο µπαλκόνι, καθώς και ως µεµονωµένο δέντρο. Η ευγενία δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς το έδαφος και αναπτύσσεται καλύτερα σε πλούσια γόνιµα εδάφη µε καλή αποστράγγιση. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ευγενία είναι σχετικά ανθεκτική στην αλατότητα και µπορεί να φυτευτεί σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η ευγενία φυτεύεται σε ηλιαζόµενες και ηµισκιερές θέσεις και αντέχει στις ψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Ωστόσο, είναι ευαίσθητη σε δυνατο παγετό και σε έντονους βοριάδες, καθώς σε θερµοκρασίες κάτω του µηδένός µπορεί να έχουµε σηµαντική καταστροφή του φυλλώµατος. Μπορούµε να φυτέψουµε την ευγενία σε γλάστρα, χρησιµοποιώντας µεγάλες σχετικά γλάστρες διαµέτρου 30-40 εκατοστών και γόνιµο φυτόχωµα γενικής χρήσης.

Κώστα, τι ανάγκες σε φροντίδα έχουν οι ζίνιες;

Η ζίνια είναι ετήσιο καλλωπιστικό φυτό που εντυπωσιάζει µε την ποικιλία των χρωµάτων και των σχηµάτων των λουλουδιών του. Η ζίνια διαθέτει όρθιους δυνατούς βλαστούς µε µήκος από µισό εως ένα µέτρο και µεγάλα άνθη που παραµένουν ανθισµένα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορούµε να βρούµε ψηλές και χαµηλές ποικιλίες ζίνιας και τα τη φυτέψουµε σε γλάστρα αλλά και σε βραχόκηπο, στο γκαζόν, και σε παρτέρια, σε διάφορους συνδυασµούς µε άλλα ποώδη ανθόφυτα. Οι ζίνιες έχουν σηµαντικές απαιτήσεις ως προς το νερό και θέλουν συχνό πότισµα, κάθε 1-2 µέρες, ειδικά τους θερµούς καλοκαιρινούς µήνες. Σχετικά µε τη λίπανση, η ζίνια έχει µέτριες απαιτήσεις καθώς απαιτεί λίπανση κάθε δυο µήνες. Για ζίνιες σε γλάστρα, πρέπει να λιπαίνουµε συχνότερα, µε υδατοδιαλυτό λίπασµα ανθοφορίας, µια φορά τον µήνα, από την άνοιξη ως τέλη φθινοπώρου. Είναι σηµαντικό να αποµακρύνουµε συχνά τα ξεραµένα άνθη της ζίνιας για να ενισχύσουµε την διάρκεια ανθοφορίας της.

