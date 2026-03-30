Τα Μυστικά του Κήπου…

Πώς βελτιώνουµε την καρπόδεση της ελιάς;

Μπορούµε να βελτιώσουµε την καρπόδεση της ελιάς και να εξασφαλίσουµε αύξηση της παραγωγής, τόσο των ελαιοποιήσιµων ποικιλιών όσο και των επιτραπέζιων ποικιλιών, µε τη χρήση βιοδιεγερτών. Οι βιοδιεγέρτες είναι ένας κατάλληλος συνδυασµός θρεπτικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών που χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξη των φυτών, τη βελτίωση της καρπόδεσης και τον καλύτερο σχηµατισµό καρπών. Οι βιοδιεγέρτες που βοηθούν στην καρπόδεση της ελιάς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλες καλλιέργειες καρποφόρων δέντρων (ροδακινιές, βερικοκιές, µηλιές, αχλαδιές, κερασιές, λεµονιές, πορτοκαλιές), σε αµπέλια, καθώς και σε καλλιέργειες κηπευτικών (ντοµάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα). Αξίζει να σηµειώσουµε πως είναι σηµαντικό να επιλέγουµε αξιόπιστα και δοκιµασµένα σκευάσµατα για να εξασφαλίσουµε το καλύτερο αποτέλεσµα στην καρπόδεση της ελιάς.

Τι είδη και ποικιλίες διµορφοθήκης υπάρχουν;

Η διµορφοθήκη είναι ένα πανέµορφο πολυετές φυτό µε πλούσια ανθοφορία που µας συντροφεύει άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Ανήκει στα καλλωπιστικά φυτά που σχηµατίζουν λουλούδια που µοιάζουν µε µαργαρίτες, όπως επίσης το αργυράνθεµο, το χρυσάνθεµο, η ζέρµπερα, το άστερ, ο κόσµος, η κορέοψις, η γκαζάνια και το χαµοµήλι. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες διµορφοθήκης µε διάφορα χρώµατα λουλουδιών που διακρίνονται κυρίως σε ορθόκλαδες και σε έρπουσες ποικιλίες.

Ορθόκλαδες ποικιλίες διµορφοθήκης: Επιλέγουµε τις ορθωτές διµορφοθήκες για δώσουµε µια πιο συµπαγή µορφή των λουλουδιών σε γλάστρες και ζαρντινιέρες που έχουµε στον κήπο και το µπαλκόνι µας.

Έρπουσες ποικιλίες διµορφοθήκης: Φυτεύουµε τις έρπουσες διµορφοθήκες για εδαφοκάλυψη στον κήπο και δηµιουργούµε ένα ανθισµένο χαλί λουλουδιών. Επίσης, αξιοποιούµε τις έρπουσες διµορφοθήκες σε κρεµαστά καλάθια για να πέσουν τα χρωµατιστά λουλούδια και να χαρίσουν ξεχωριστή οµορφιά στο µπαλκόνι µας.

Ποια είναι τα πιο γνωστά είδη και ποικιλίες πιπεριάς;

Αν και υπάρχουν πολλά είδη πιπεριάς, οι περισσότερες ποικιλίες και υβρίδια πιπεριάς που καλλιεργούνται στη χώρα µας ανήκουν στο είδος Capsicum annuum. Aπό τις πιο δηµοφιλείς παραδοσιακές και ντόπιες ποικιλίες πιπεριάς είναι οι παρακάτω:

Πιπεριά κέρατο: Ποικιλία πιπεριάς που δίνει στενόµακρους πρασινοκίτρινους καρπούς που απολαµβάνουµε συνήθως τηγανητούς.

Πιπεριά πράσινη κέρατο: µακρόστενη πράσινη πιπεριά, εξαιρετική για να την βάλουµε στο ξύδι και να την κάνουµε τουρσί, αν και αρκετοί τη χρησιµοποιούν και φρέσκια στη σαλάτα.

Πιπεριά Φλωρίνης: ∆ηµοφιλής ποικιλία πιπεριάς που δίνει κόκκινους γλυκούς µακρόστενους καρπούς, ελαφρά κωνικούς µε παχιά τοιχώµατα που γίνονται ψητοί και γεµιστοί µε τυρί.

Πιπεριά φλάσκα: Αγαπηµένες ποικιλίες πιπεριάς που δίνουν στρογγυλούς ή σχετικά τετράγωνους καρπούς σε πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο χρώµα, ιδανικούς για σαλάτα ή για µαγείρεµα.

Πιπεριά ντολµά: Ποικιλία πιπεριάς που δίνει τετράγωνους καρπούς µε ανοιχτοπράσινο χρώµα µε τη λεπτή φλούδα κατάλληλη για το µαγείρεµα γεµιστών. Καυτερή Ιεράπετρας : Ντόπια ποικιλία µακρόστενης πιπεριάς, πολύ καυτερή. Τα τελευταία χρόνια, πολλές νέες ποικιλίες και είδη πιπεριάς γίνονται δηµοφιλείς στη χώρα µας, όπως οι καυτερές πιπεριές τσίλι Chilly), οι πιπεριές καγιέν (Cayenne), οι πιπεριές χαλαπένος (Halapenos), οι καυτερές πιπεριές xαµπανέρος (Habaneros) και η πιπεριά άντσο (Αncho) που είναι αποξηραµένη πιπεριά της ποικιλίας Poblano µε γλυκιά και ήπια καυτερή γεύση.

