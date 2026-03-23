Τα μυστικά του κήπου

Τα Μυστικά του Κήπου…

Κώστας Λιονουδάκης
Κώστας Λιονουδάκης
Πότε φυτεύονται οι ντοµάτες στον κήπο;

Κατάλληλη εποχή για την φύτευση ντοµάτας είναι συνήθως από τα µέσα Απριλίου έως τα µέσα Μαΐου, όταν οι θερµοκρασίες σταθεροποιηθούν και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Αυτή την περίοδο, η θερµοκρασία εδάφους είναι ιδανικά πάνω από 15°C ενώ παράλληλα η θερµοκρασία την νύχτας έχει αντίστοιχα σταθεροποιηθεί πάνω από 10°C. Μπορούµε να κάνουµε και όψιµες φυτεύσεις ντοµάτας µέσα στο καλοκαίρι, τον µήνα Ιούλιο, ώστε να συγκοµίσουµε ντοµάτες την περίοδο του φθινοπώρου. Για το φύτεµα της ντοµάτας στον κήπο µας επιλέγουµε αποστάσεις φύτευσης 70-80 εκατοστά µεταξύ των φυτών και 1,50 µέτρο µεταξύ των γραµµών φύτευσης για καλή κυκλοφορία αέρα. Πριν τη φύτευση, ενσωµατώνουµε στον λάκκο φύτευσης, κοπριά, κοµπόστ και βιολογικό λίπασµα για να έχουµε καλύτερη ριζοβολία και ανάπτυξη των φυτών της ντοµάτας.

Ποιες ποικιλίες κολοκυθιού επιλέγουµε να φυτέψουµε;

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες κολοκυθιού ντόπιες, παραδοσιακές, καθώς και ξένες για να καλλιεργήσουµε στον κήπο µας. Είναι σηµαντικό να διατηρούµε δικό µας σπόρο κολοκυθιού, ώστε να γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας που καλλιεργούµε. Επιλέγουµε διαφορετικές ποικιλίες ανάλογα µε την πρωιµότητα της φύτευσης του κολοκυθιού που έχουν δοκιµαστεί στις τοπικές συνθήκες και µας εξασφαλίζουν καλή ανάπτυξη και ποιοτική παραγωγή. Kαποιες ποικιλίες κολοκυθιού έχουν θαµνώδη ανάπτυξη, ενώ κάποιες άλλες ποικιλίες κολοκυθιού έρπουν στο έδαφος. Αρκετοί παραγωγοί επιλέγουν υβρίδια κολοκυθιού που είναι ανθεκτικά σε ιώσεις την περίοδο του καλοκαιριού αν και δεν µπορούµε να κρατήσουν σπόρο για την επόµενη χρονιά. Ανάλογα το σχήµα και το χρώµα, µπορούµε να καλλιεργήσουµε κολοκύθια κυλινδρικού σχήµατος ή σε σχήµα µπουκάλι, µε διαφορετικές διαβαθµίσεις του πράσινου από ανοιχτό µέχρι σκούρο χρώµα.

Πότε γίνεται το κλάδεµα του ιβίσκου και µε ποιο τρόπο;

Ο ιβίσκος χρειάζεται κλάδεµα κάθε χρόνο για να έχει καλή ανάπτυξη και πλούσια ανθοφορία. Κατάλληλη εποχή για να κλαδέψουµε τον ιβίσκο είναι στις αρχές της άνοιξης αφού περάσουν οι παγωνιές του χειµώνα. Με το κλάδεµα µπορούµε να διατηρήσουµε το σχήµα του και παράλληλα να αφαιρέσουµε ξερά και αδύναµα κλάδια. Αν θέλουµε να διατηρήσουµε τον ιβίσκο µας σε σχήµα θάµνου και να έχει πιο συµπαγή µορφή, περιορίζουµε στο µισό το µήκος των βλαστών του. Για να τον διαµορφώσουµε σε σχήµα µικρού δέντρου µε κατάλληλο κλάδεµα, αφαιρούµε τους χαµηλούς βλαστούς και διατηρούµε ένα κεντρικό κορµό και τέσσερις κεντρικούς βλαστούς που θα τους κλαδέψουµε οµοιόµορφα στην κορυφή.

 

* Για περισσότερα άρθρα επισκεφθείτε το Garden blog που επιμελείται ο Κώστας Λιονουδάκης στο www.mistιkakipou.gr

