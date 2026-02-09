menu
Τα μυστικά του κήπου

Τα Μυστικά του Κήπου…

Κώστας Λιονουδάκης
Κώστας Λιονουδάκης
Κώστα, ποια εποχή είναι κατάλληλη για φύτεµα αµπελιού;

«Αν θες να φτιάξεις φίλε µου ωραίο αµπελώνα, να τον φυτέψεις φρόντισε, στα τέλη του χειµώνα». Κατάλληλη εποχή για τη φύτευση αµπελιού και τη δηµιουργία νέου αµπελώνα είναι από τα µέσα του χειµώνα µέχρι τις αρχές της άνοιξης. Το αµπέλι φυτεύεται µε µοσχεύµατα, τµήµατα βλαστών από µέρος του ξύλου που οι καλλιεργητές ονοµάζουν κληµατόβεργες. Οι βέργες για το φύτεµα µπορούν να προέρχονται από το κλάδεµα του αµπελιού που γίνεται την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Βέβαια, οι επαγγελµατίες αµπελουργοί συνήθως προµηθεύονται από φυτώρια γυµνόριζα φυτά αµπελιού, δηλαδή έτοιµα φυτά στα οποία δεν περιβάλλεται η ρίζα από χώµα. Προτιµούµε τα έρριζα εµβολιασµένα µοσχεύµατα αµπελιού, δηλαδή τµήµατα βλαστού αµπελιού που έχουν εµβολιαστεί σε ανθεκτικό υποκείµενο µε ρίζες, τα οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά.

Κώστα, η πεθερά µου θέλει να κλαδέψω την ορτανσία της. Ποια εποχή και πώς γίνεται;

«Την ορτανσία κλάδεψε µε τέχνη και µε τρόπο, να µην σε στείλει η πεθερά, σε εξορίας τόπο». Η ορτανσία χρειάζεται κλάδεµα κάθε χρόνο για να αναπτύξει ζωηρή βλάστηση και πλούσια ανθοφορία. Κατάλληλη εποχή για το κλάδεµα της ορτανσίας είναι στο τέλος του χειµώνα, κατά τον µήνα Φεβρουάριο, όταν το φυτό βρίσκεται σε φάση λήθαργου και δεν αναπτύσσει ακόµα καινούρια βλάστηση. Κλαδεύουµε αρκετά τις ορτανσίες, αφήνοντας δύο έως τρεις οφθαλµούς (τα σηµεία από τα οποία βγαίνουν οι βλαστοί) µετρώντας από τη βάση και κόβοντας το πάνω µέρος του φυτού, καθώς η ορτανσία ανθίζει σε κλαδιά της τρέχουσας περιόδου. Με το κλάδεµα της ορτανσίας, αποµακρύνουµε το φυτικό υλικό που δεν χρειάζεται το φυτό και παράλληλα διατηρούµε το φυτό σε µια συµπαγή και συµµετρική µορφή µε δυνατούς ανθοφόρους βλαστούς. Όσο λιγότεροι ανθοφόροι βλαστοί αφήνονται συµµετρικά του φυτού, τόσο πιο πλούσιες και εντυπωσιακές θα είναι οι παραγόµενες ταξιανθίες της ορτανσίας για να µας δώσουν υπέροχα λουλούδια σε όµορφο σχήµα.

Κώστα, πες µου πώς κλαδεύεται η λεβάντα και πώς πολλαπλασιάζεται;

«Κλάδεψε τη λεβάντα σου µε τεχνική ωραία, κι αν είσαι λίγο µερακλής, φυτά θα φτιάξεις νέα». Τα πρώτα τρία χρόνια µετά τη φύτευσή της λεβάντας, θα χρειαστεί να την κλαδέψουµε ελαφρά την περίοδο του φθινοπώρου για να αποκτήσει σχήµα το φυτό µας. Στον τέταρτο χρόνο, αφού έχει διαµορφωθεί το σχήµα του φυτού, κάνουµε ένα αυστηρό κλάδεµα, αρχές άνοιξης, από πολύ χαµηλά, έτσι ώστε να αναβλαστάνει το φυτό και να πάρει δύναµη να ξαναπετάξει άνθη. Σχετικά µε τον τρόπο πολλαπλασιασµού της λεβάντας, γίνεται µε διαίρεση του φυτού, µε µοσχεύµατα και µε σπόρο. Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα µαλακού ξύλου την άνοιξη, καθώς και µε ξυλοποιηµένα µοσχεύµατα το φθινόπωρο, αρκεί να χρησιµοποιήσουµε ορµόνη ριζοβολίας. Η λεβάντα πολλαπλασιάζεται και µε σπόρο αν και φυτρώνει πιο δύσκολα.

