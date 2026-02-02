Τα Μυστικά του Κήπου…

menu
Κώστας Λιονουδάκης
Κώστας Λιονουδάκης
Κώστα, ο πατέρας µου θέλει να κλαδέψω τη ροδιά του. Τι να κάνω;

Βρες κλαδευτήρι φίλε µου, αν θες από τον πατέρα,
και κλάδεψέ του τη ροδιά, να δει µια άσπρη µέρα.

Κατάλληλη εποχή για το κλάδεµα της ροδιάς είναι η περίοδος του χειµώνα, από τον ∆εκέµβριο ως Φεβρουάριο, καθώς αυτή την εποχή το δέντρο της ροδιάς βρίσκεται σε λήθαργο. Το κλάδεµα καρποφορίας έχει σαν βασικό στόχο τη διατήρηση του σχήµατος του δέντρου και την ανανέωση της καρποφόρας βλάστησης. Για ένα επιτυχηµένο και παραγωγικό κλάδεµα της ροδιάς, ακολουθούµε τα βασικά βήµατα που αναλυτικά περιγράφουµε παρακάτω: -Αφαιρούµε αρχικά τους βλαστούς που µπλέκονται στο εσωτερικό του δέντρου της ροδιά και δυσχεραίνουν το φωτισµό και τον αερισµό του. – Αποµακρύνουµε τους ξερούς και αδύναµους βλαστούς της ροδιάς, καθώς και τις παραφυάδες που σχηµατίζει εκτεταµένα η ροδιά από την βάση του κεντρικού κορµού. – Κλαδεύουµε στη συνέχεια τους βλαστούς της ροδιάς που έχουν µεγάλο µήκος, µικραίνοντας το µήκος τους κατά το µισό. Με αυτόν τον τον τρόπο, ενισχύουµε σηµαντικά την καρποφορία της ροδιάς. – Ανανεώνουµε, αν χρειαστεί, τους γερασµένους κεντρικούς βλαστούς της ροδιάς, κόβοντας τους από την ένωση τους µε τον κορµό για να τονώσουµε την ζωηρότητα της βλάστησης.

Κώστα, µπορώ να βάλω αγγελικές για φράκτη στο παραθαλάσσιο εξοχικό µου;

∆ιάλεξε τις αγγελικές, και βάλε τις για φράκτη,
είναι πολύ ανθεκτικές, στης θάλασσας τ’ αλάτι.

Αγγελική, ένα ανθεκτικό φυτό ιδανικό για διαµόρφωση σε φράχτη, καθώς επίσης για φύτευση ως µεµονωµένο φυτό στον κήπο και σε γλάστρα στο µπαλκόνι. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δηµοφιλή καλλωπιστικό θάµνο µε εξαιρετική προσαρµογή στις µεσογειακές συνθήκες της χώρας µας. Με καταγωγή από την Κίνα και την Ιαπωνία, η αγγελική ξεχωρίζει για τα γυαλιστερά, λεία, δερµατώδη

φύλλα της και το καταπράσινο φύλλωµα της. Αν και έχει αργή σχετικά ανάπτυξη, η αγγελική µπορεί να φτάσει σε ύψος τα τέσσερα µέτρα και να αποκτήσει τη µορφή µικρού δέντρου. Η αγγελική εµφανίζει την ανθοφορία της κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου σχηµατίζοντας µικρά, λευκά λουλούδια που φέρουν ένα διακριτικό άρωµα πορτοκαλιού. Έχοντας έλαχιστες απαιτήσεις σε περιποίηση, η αγγελική είναι ιδιαίτερα προσαρµοστική και καταφέρνει να επιβιώνει τόσο κοντά στη θάλασσα, όσο και σε ορεινές περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο.

Κώστα, η πεθερά µου γκρινιάζει και ρωτάει γιατί κάηκε ο δυόσµος της

Μάθε γκρινιάρα πεθερά, τι φταίει για τον δυόσµο,
Αν τον αφήσεις στο βοριά, θα πάει σε άλλο κόσµο.

Ο δυόσµος δεν είναι ανθεκτικός στους βοριάδες και την παγωνιά του χειµώνα και απαιτεί να του εξασφαλίσουµε µια προφυλαγµένη θέση για να µπορέσει να επιβιώσει. Γενικότερα, ο δυόσµος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος, αρκεί να εξασφαλίζει συνεχή υγρασία και καλή αποστράγγιση. H ενσωµάτωση κόµποστ και χωνεµένης κοπριάς κατά τη µεταφύτευση του δυόσµου στο έδαφος συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του. Ο δυόσµος ευδοκιµεί σε ηλιόλουστες περιοχές, όπου τα φύλλα του δίνουν υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, αρκεί να ποτίζεται πιο συχνά. Επιπλέον, ο δυόσµος αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε σκιερά και ηµισκιερά µέρη, ειδικά όταν φυτεύεται σε γλάστρα στο µπαλκόνι.

 

* Για περισσότερα άρθρα επισκεφθείτε το Garden blog που επιμελείται ο Κώστας Λιονουδάκης στο www.mistιkakipou.gr

