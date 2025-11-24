Τα Μυστικά του Κήπου…

Ποιοι είναι o κυριότερος τρόπος φυσικής καταπολέµησης για τα σαλιγκάρια;

Με τις πρώτες βροχές τα σαλιγκάρια εµφανίζονται στον φθινοπωρινό λαχανόκηπο µας και κυκλοφορούν ανάµεσα από µαρούλια, λάχανα, κουνουπίδια, µπρόκολα και πολλά άλλα φρέσκα λαχανικά. Τα σαλιγκάρια τρώνε τα τρυφερά φύλλα των φυτών. Αξιοποιούµε τη στάχτη από το τζάκι και την ψησταριά µας και την τοποθετούµε γύρω από τα φυτά του κήπου µας. Ρίχνουµε την στάχτη σε απόσταση 10 εκατοστά γύρω από το φυτό ή παράλληλα µε τη γραµµή φύτευσης. Έτσι δηµιουργούµε ένα φυσικό «τείχος» το οποίο θα εµποδίσει τα σαλιγκάρια να προχωρήσουν προς τα λαχανικά µας. Θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η στάχτη σταδιακά αποµακρύνεται µε τη βροχή και γι’ αυτό για αποτελεσµατική προστασία των φυτών µας από τα σαλιγκάρια, απαιτείται να επαναλαµβάνουµε συχνά την εφαρµογή µε τη στάχτη. Η στάχτη που χρησιµοποιούµε στον κήπο µας, πρέπει να είναι καθαρή από προσµείξεις από ξένα υλικά όπως µέταλλο, γυαλί και πλαστικό και δεν πρέπει να προέρχεται από ξύλα που είναι βαµµένα ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία µε χηµικές ουσίες.

Ποια θέση είναι κατάλληλη για τη φύτευση της γαρδένιας;

Η γαρδένια έχει τη φήµη του ευαίσθητου φυτού και είναι πολύ σηµαντικό να τη φυτεύουµε στην κατάλληλη θέση για να υγιή ανάπτυξη και πλούσια ανθοφορία. Η γαρδένια αναπτύσσεται καλύτερα σε δροσερές ηµισκιερές ή σκιερές θέσεις µε γλυκό απογευµατινό φως. Ο µεσηµεριανός ήλιος προκαλεί εγκαύµατα στα φύλλα της γαρδένιας µας και πτώση των µπουµπουκιών. Προτιµούµε σχετικά προφυλαγµένη θέση, µακριά από ζεστούς ανέµους, καθώς και από δυνατούς βοριάδες. Αποφεύγουµε να την έχουµε κοντά σε τοίχους και κάτω από τέντες για να διευκολύνουµε τον σωστό αερισµό της. Για γαρδένιες που έχουµε φυτέψει σε γλάστρα σε µπαλκόνι, επιλέγουµε σηµεία µε δυτική ή ανατολική έκθεση, ενώ αποφεύγουµε µπαλκόνια µε βορινό και νότιο προσανατολισµό. Η γαρδένια είναι ευαίσθητη στην έντονη παγωνιά του χειµώνα και στις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Ιδανικές θερµοκρασίες για να αναπτυχθεί και να ανθοφορήσει είναι σε ένα εύρος θερµοκρασιών από 10-20°C. Την περίοδο του χειµώνα, κι εφόσον η γαρδένια είναι σε σηµείο εκτεθειµένο στο κρύο ή στους δυνατούς βοριάδες, καλό είναι να προστατεύεται µε κάποιο νάυλον για αντιπαγετική προστασία του φυτού.

Πώς γίνεται ο πολλαπλασιασµός του τσίκα;

Λόγω της αργής ανάπτυξής τους, τα φυτά τσίκα έχουν σχετικά υψηλή τιµή στα φυτώρια που κυµαίνεται ανάλογα την ηλικία, το ύψος του φυτού και το µέγεθος της γλάστρας που έχει φυτευτεί. Μπορούµε να φτιάξουµε τα δικά µας φυτά τσίκα µε δύο τρόπους: α) κάνοντας πολλαπλασιασµός µε σπόρο και β) κάνοντας πολλαπλασιασµό µε παραφυάδες, όπως αναλυτικά περιγράφουµε παρακάτω: α) Πολλαπλασιασµός τσίκα µε σπόρο: Συλλέγουµε τους σπόρους από τους καρπούς του φυτού τσίκα όταν είναι ώριµοι και ανοίξουν, αφαιρούµε το περίβληµα τους και τους αποθηκεύουµε για 10 µήνες ώστε να ωριµάσουν φροντίζοντας να τους καταβρέχουµε κάθε 2 εβδοµάδες. Φυτεύουµε τους σπόρους την περίοδο της άνοιξης σε γλαστράκια φυτωρίου που έχουµε γεµίσει µε µίγµα φυτοχώµατος, άµµου και περλίτη σε αναλογία 2:1:1 β) Πολλαπλασιασµός τσίκα µε παραφυάδες: Το φυτό του τσίκα σε αρκετές περιπτώσεις σχηµατίζει παραφυάδες αναπτύσσοντας 1-2 δευτερεύοντες κορµούς από τη βάση του φυτού. Αποµακρύνουµε τους µικρούς κορµούς από τη βάση τους µαζί µε µέρος του ριζώµατος και τα φυτεύουµε σε γλαστράκια φυτωρίου που διατηρούµε σε δροσερό περιβάλλον µέχρι να ριζώσουν τα φυτά.

